涮乃葉、馬辣最強對手公開！老饕改吃「這間」：628元火鍋+buffet

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貼文曝光後，不少人紛紛回應「天阿這家是在哪裡啊？這價位太佛了吧」、「是連鎖店嗎？這個看了都流口水了」、「這個CP值太絕了，火鍋+buffet只要628元，已經是贏過涮乃葉跟馬辣CP值了耶」；而也有許多吃過的老饕表示「台南有兩家！真的CP值超高，火鍋吃到飽隱藏霸主」、「台南、高雄都有分店，這家真的厲害」、「我是吃台中升級版的，價位比較貴，但是食材新鮮不怕你吃，非常值得二訪」。
全台僅5家分店！「饗麻饗辣」獲封南霸天火鍋吃到飽
事實上，這間「饗麻饗辣」是在2011年的時候就誕生，第一家店創立於台南永康，其店內當時最大特色就是引進台南在地「活跳蝦」，堅持每日直送，讓客人吃到新鮮的蝦子，至今都還是「饗麻饗辣」的指標特色。經過多年經營不斷改良之後，在2020年，台南國賓旗艦店設立，還新增了「鐵板現煎專區」，以平價的價位，讓顧客吃到火鍋+buffet的形式，在南部闖出名堂，獲封「南霸天火鍋吃到飽」的稱號。
目前「饗麻饗辣」在全台一共只有5家分店，分別為台南2家、高雄2家以及台中1家，值得一提的是，台中這家分店是在2023年進駐台中三井LaLaport的台中店，名稱為「饗麻饗辣Plus」，雖然價位比較高，但是供餐品質更上一層樓，不少人吃過後都給予好評。
同價位「馬辣」、「涮乃葉」CP值比比看！老饕評價曝光
而《NOWnews》記者本身沒有吃過「饗麻饗辣」，不過「馬辣」以及「涮乃葉」可以說是愛店，根據店內的介紹來看，三家店都以平日午餐來計價，馬辣南京店「安格斯黑牛方案」平日午餐698元加一成、涮乃葉信義遠白店「安格斯牛方案」平日午餐600加一成、饗麻饗辣平日午餐628元加一成，在價格上來說其實差不了多少。
不過論CP值來看，「饗麻饗辣」的蔬菜、火鍋料以及海鮮不會遜色馬辣，且還有提供鮮食、炸物、握壽司、披薩、水果、甜點自助吧，加上「活跳蝦」助陣，個人認為CP值略勝其他兩家，看過部落客、YouTuber食記之後，會讓人想前往嘗鮮看看，由於饗麻饗辣近幾年好評不斷也拓展新店，未來不排除還有更多分店出現。
以Google評價「饗麻饗辣PLUS-LaLaport台中店」來看，斬獲4.6顆星的高分，不少老饕吃過都大讚「南霸天的麻辣鍋來台中展店了，真的非常好吃，來吃剛好遇到草莓季，直接實現草莓自由」、「肉類品質不錯，蔬菜選擇性多，又有許多好吃的熟食、握壽司」、「一定會二訪的店家，水準真的很高」、「火鍋吃到飽天花板了吧，根本變成buffet的店家都沒問題」、「第一次吃火鍋還有附贈這麼豐盛的buffet的，海鮮類超推」。
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