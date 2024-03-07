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周曉涵委屈落淚！床戲纏胸貼裸戰　外婆痛罵「丟臉丟到外國去」

▲周曉涵拍床戲被外婆酸「丟臉丟到外國去」，委屈哭到眼淚一直掉。（圖／記者陳明中攝）
▲周曉涵拍床戲被外婆酸「丟臉丟到外國去」，委屈哭到眼淚一直掉。（圖／記者陳明中攝）

記者羅凌筠／台北報導

美胸女王周曉涵代言內衣邁入第10年，今（7）日在記者會談到她在新戲《商魂》突破性演出，與市原隼人舌吻床戰，有次住在美國的家人聊到當地也有管道可以收看，94歲外婆聽了冷言冷語：「丟臉丟到外國去。」當場氣氛超級尷尬，阿姨趕快跳出來說外婆「老古板」，幫周曉涵緩頰，周曉涵回憶這段場景委屈落淚，一度說不出話。

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▲周曉涵擁20坪套房當包租婆。（圖／記者陳明中攝）
▲周曉涵擁20坪套房當包租婆。（圖／記者陳明中攝）
周曉涵表示外婆受日本教育，作風比較保守，周曉涵拍《商魂》的時候褪去衣衫，最大尺度只纏胸貼、膠帶演出，看在外婆眼裡穿太少，周曉涵無奈表示：「像《色‧戒》那種我是打死不可能接，本來認為這部尺度沒有太誇張，可是家人就覺得這樣怎麼嫁得出去？要留點東西給人探聽。」

▲周曉涵（中）代言內衣邁入第10年。（圖／記者陳明中攝）
▲周曉涵（中）代言內衣邁入第10年。（圖／記者陳明中攝）
近來周曉涵被爆料與馬來西亞男星蘇熙喆復合，被關心感情生活時，她「呵」了一聲笑而不答，才緩緩說：「沒有復合，我要穩交的結婚對象才會講。」對於即將邁入40歲，她期許自己能換大房子，目前她擁有1套20坪天母套房，拿來出租，演藝圈的收入則是媽媽管理，1個月給她所得20%當零用錢，有時候周曉涵工作比較少，媽媽就會悠悠飄過來問：「這個月沒工作活得下去嗎？」用這種方法刺激她多接點戲。

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