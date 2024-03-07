掛號費無上限！督保盟怒轟醫療階級化　「有錢就生，沒錢就等死」

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全民健保的本質就是要取消醫療階級化，所以我們我們才沒有貴族醫院，有健保，民眾不需花大的錢就能看病，但近幾年民眾看病的自費壓力一再上升，如果連掛號費，最基本的看病門票，都沒有受到合理規範，滕西華認為，「天花板都破了，就會出現很多荒謬的現象。」
掛號費無限上綱，滕西華認為對於分級醫療沒有幫助，去看病一次的費用可能佔基本工資的5%，比例很高，但社會上真正低收入戶的人，連資本工資可能都沒有，掛號費的提升必然會增加弱勢族群的就醫障礙，當部分負擔調漲，尤其是去急診，可能隨著掛號費的調升跟部分負擔的支出，看一次醫生可能要1000元才能出來，對於平民都是不小的負擔，更會凸顯弱勢者「小病看不起，等到大病的時候，也不能看了。」
她也提到，付高額掛號費，走vip通道是很不合理的事情，她舉例說明，就像是政府用全民的稅金開了一條馬路，但貴族說要多付一點錢付過路費，要走快速道路，可是這個馬路是用我們全民的錢蓋起來的，為什麼有些人可以享受特權。她認為，如果是全自費，要走市場機制都可以，但用全民健保資源來開特權，整個行為就很荒謬。
台灣至少有三個釋憲案，都在講健康權跟平等權，但醫療自費負擔越來越大，滕西華認為會「惡化健康不平等」，她提到，醫療的本質是普及式的醫療，掛號費本質還是需要在管理的範圍，不是說不能調動，但天花板完全破掉，是不對的，醫院漲價，民眾直接被就地起價，平民階級的負擔越來越重，甚至會不敢生病，她怒問衛福部：「知不知道有健康不平等白皮書！」