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六都燈會聲量排行港都奪冠、府城居次　藍營市長搶第三

▲黃色小鴨加持下，燈會聲量排行助攻港都高雄奪冠。（圖／高雄市觀光局提供）
▲黃色小鴨加持下，燈會聲量排行助攻港都高雄奪冠。（圖／高雄市觀光局提供）

記者陳威叡／台北報導

農曆春節過後，國會新生態迎來新氣象，各縣市舉辦元宵節燈會活動，藉此擴大城市行銷及知名度，力求創造更多觀光商機。《榮泰創數據》針對六都燈會活動進行輿情觀測，網路聲量高雄以6.7萬則聲量獨佔鱉頭，其次依序為台南、台北、桃園與台中，而新北聲量僅超過6千則，未能引起網友興趣，討論度墊底。

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《榮泰創數據》觀察六都燈會活動的網路聲量，高雄市以超過6.7萬則聲量獨佔鱉頭，甚至超越台灣燈會，其知名度來自於魅力爆棚的「黃色小鴨」主角，與其他縣市以「龍」為主題的燈飾迥然不同。尤其在入夜後搭配「金呱閃閃」燈光展演，無疑成為燈會中最受歡迎的焦點。

《榮泰創數據》表示，從黃色小鴨登陸愛河灣、燈光秀，到伴隨一系列的水域遊憩、趣味配套活動及特色市集等，整體觀光節慶活動規劃廣受好評，不僅吸引大批國內外遊客和媒體目光，更在網路上掀起熱烈討論風潮，不少網友大讚「夜晚的小鴨配上燈光好美喔！」、「燈光美 氣氛佳」等，居高不下的討論度，大幅提升活動能見度，也帶動高雄觀光商機。

在六都燈會的討論度中，台南市以4.9萬則聲量躍居第二。2024台灣燈會由台南市主辦，恰逢台南建城400周年紀念，市府策畫雙展區作品呈現，安平燈區融合各種文化元素、高鐵燈區結合台南在地特色，彰顯這座城市悠久而豐富的歷史底蘊。其中頗受矚目的花燈作品包括最強女鬼「陳守娘」及李宗瑞獄中創作的花燈，皆引起廣大關注與討論，為燈會增添不少焦點及話題性。

展期長達31天的台北燈節，獲得4萬則聲量，在六都中位列第三。除了氣勢磅礡的純金屬製「城現光龍」主燈深得人心外，展區內一組民間信仰的「眾神肖像花燈」更是創造大量討論話題。由於其點燈後模樣詭異，遭網友形容是中元普度、陰間風，與葬禮上的「紙紮人」驚人相似，更有趣的是，有幾尊仙女像神似台中市長盧秀燕與新竹市長高虹安，形象特殊的記憶點，意外成為台北燈節中爆紅的打卡景點，其知名度僅次於黃色小鴨。

桃園燈會與台中燈會在聲量表現上差距不大，分別位居第四及第五。不過在好感度方面，台中首創水上劇場機械主燈秀，壯觀震撼，獲得六都最高的好感度。相較之下，桃園燈會以「漢服體驗」為主題，卻因地方在野陣營質疑桃市府花費4900萬元預算卻未見應景的龍年主燈，且宣傳推廣影片中驚見簡體字「中國台灣」，承接活動的廠商更被揭露來自中國，引發民眾強烈不滿，諸多爭議導致桃園燈節好感度低迷。

至於六都燈會中，討論度墊底的則是新北市，聲量僅超過6千則，無論是市府在宣傳推廣的力道上，或是燈會內容本身的話題性，均顯不足，未能引起網友興趣。

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