前Google中國籍工程師被美方指控竊取AI機密 偷轉移技術返中創業
美國司法部6日表示，1位曾在Google任職的中國籍工程師，涉嫌竊取Google的AI相關機密檔案，在Google上班期間還同時在中國創立科技公司，並受僱於另一家中國企業，美國司法部指控其涉及商業機密盜竊罪，該中國籍工程師於6日在加州紐瓦克（Newark）的家中遭到逮捕。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，該位被捕的中國籍工程師是38歲的丁林葳（Linwei Ding），於2019年進入Google任職，在今年1月辭職，但在辭職前Google已對其展開調查，並將案情移送給檢方，指控丁在2022年5月到2023年5月期間，將500多份公司文件上傳到雲端，其中包括許多商業機密以及涉及AI技術的檔案。
起訴書指出，丁從2022年6月開始，每個月從一家中國科技公司領取10萬多人民幣的報酬，且還在中國自行成立了一間AI科技公司，並於去年11月公開向投資人尋求資金，聲稱自己的公司擁有Google超級運算平台的經驗，而這一切行為Google都並不知情。
Google表示，丁是AI超級運算系統的設計和維護團隊的成員之一，但只是初階員工，公司發現丁的竊密行為後，迅速將此案移交給司法部門。Google也強調，公司內部有嚴格的內控安全措施，安全系統按照預期運行，之後會繼續跟檢調保持合作。
《紐約時報》報導指出，這起案件突顯了AI領域爭奪領先地位的高風險競爭，而知識產權的竊盜指控與衍生的相關摩擦，也始終是中美關係的一大癥結。