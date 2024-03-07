同事「工作全能」慘遭裁員！瞎忙傻妹卻逃過　過來人秒懂：犯大忌

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《厚黑學》為民國初年的李宗吾所提出之學說，宣揚臉皮要厚如城牆，心要黑如煤炭，這樣才能成為英雄豪傑，近年來被廣泛引用於職場待人處事當中。
有位上班族近日在社群「匿名公社」上表示，自己目前同組的同事中，有一位年輕妹，時常聽到她在抱怨上班很累、老闆機車、客戶愛拖等等，但是工作能力強，都能準時在時間內完成老闆交辦的事項。另外還有一個早來兩個月的老妹，工作態度積極樂觀，早安喊的比誰都大聲，老闆交辦事項都會說我會努力的，不過工作效率極差，一份年輕妹可能半天就做完，老妹需要耗上整天，甚至常常加班處理，「每天都坐在辦公桌前不知道瞎忙什麼」。
不過當4月份公司即將進行裁員時，公布的名單內裁撤人員出現的竟然是「工作全能」的年輕妹，這讓當事人相當困惑：「我已經不知道老闆看人的標準在哪裡了！」
上班族認了職場大忌多！功高震主並非寓言故事
高效率的「年輕妹」輸給態度積極的「瞎忙妹」事件曝光，也引發廣泛討論，許多上班族指出，年輕妹在工作時犯下大忌：「抱怨老闆機車客戶愛拖。這是大忌知道嗎？業務上很多事情並不是當下就能決定的，如果是我，我也會選擇請她離開」、「喜歡抱怨的人就像病毒，時間久了會影響整個團隊，所以這種人必須盡早剔除，一概不留」、「我是資深外商設備專業工程師，新人若態度好，能力不夠沒關係我給你一年慢慢來，但若能力好，態度不好，抱歉了，學長三個月弄走你」。
更有上班族也見過相似案例，更止不住好奇心向老闆詢問原因，對方則語重心長表示：「雖然能力沒有很好，但他喜歡這個人的態度，所有願意給他時間去證明自己」。
還有主管加碼坦言：「只要當過主管就知道，寧願請一個能力一般般的人也不要找一個能力強但整天抱怨的人」，工作能力能夠訓練，但態度、個性卻可能已經終生定型，「寧可長久安樂，也不要爆炸筒」。