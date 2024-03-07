縮短陸配入籍年限／新住民綠委曝陸配外配程序大不同　應通盤檢討

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對此，羅美玲受訪時表示，她在基層常聽到外籍配偶詢問，為何不能比照中國配偶的父母親，滿70歲時就能申請他們到台灣來定居。
羅美玲說明，中國配偶所沿用的法條是《兩岸人民條例》，外籍配偶用的是《國籍法》、《入出國及移民法》，兩者所沿用的法條、內容是不一樣的；她說，針對放棄國籍部分，外籍一直也覺得很不公平，陸配居住4年後，再加上2年的長期居留，就能到移民署申請定居證，取得定居證後，就能到戶政事務所、申辦台灣身分證，之後再回到中國去放棄戶籍，然後再回到台灣來跟移民署報備，就完成整個入籍的過程。
至於外籍配偶部分，羅美玲提到，申請入籍有三個方案，一個是3年加1年方案、3年加2年方案、3年加5年方案，因此有些外籍配偶申請身分證，要5年以上或8年以上才有資格申請，這可能跟母國申請的程序有很大關係。
羅美玲說，外籍配偶在台灣依親居留3年後，必須跟台灣移民署申請歸化證明，取得歸化證明後，在第4年1年內，必須回到母國去放棄國籍，取得放棄國籍的證明後，再回到台灣來才能夠有資格申請台灣的身分證，所以這都超過4年、5年以上的時間，因此能看出來，中配、外配程序上是不同的。
羅美玲指出，外籍配偶必須放棄母國國籍後，才能取得台灣身分證，但陸配取得台灣的身分證，才去放棄戶籍，因此與其圍繞公不公平，還不如大家靜下心來，檢討新住民入籍政策。
蘇巧慧也說，現行《兩岸人民關係條例》中國籍配偶相關規範，都優於《國籍法》中針對外籍配偶相關規定。陸配不僅申請流程相較外配簡易，陸配還可以申請原生父母來台定居，與國人一同使用台灣的健保資源與社會福利，而其他國家的外配父母並沒有享有相同的健保權益。
蘇巧慧說明，陸配申請依親居留在台住滿4年後，即可申請長期居留，再住滿2年後即可申請定居、戶籍登記，大約6年時間便可請領國民身分證；相對而言，外配來台申請定居，不僅平均需在台待滿6年半，還要放棄原生國籍，並通過非常繁雜的歸化口試及筆試，「最後還未必取得身分證」。
蘇巧慧強調，國民黨與民眾黨若要強力推動中籍配偶入籍比照其他國家外籍，許多的標準程序是不是應該也一併比照，這才是真正的平等。