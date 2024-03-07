「10交通微罪」不開放檢舉！行人地獄大門重啟　他嘆：台版零元購

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一、機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽。
二、騎機車手持行動電話。
三、汽機車駕駛人手持香菸、吸食、點燃香菸致有影響他人行車安全。
四、倒車未顯示燈光或不注意行人；大型車倒車無人在後指引。
五、在橋樑、隧道、圓環、障礙物對面、人行道（包含騎樓）、行人穿越道、快車道臨時停車。
六、在交岔路口、公共汽車招呼站十公尺及消防車出入口五公尺內臨時停車。
七、不依順行方向或併排臨時停車。
八、在橋樑、隧道、圓環、障礙物對面、人行道（包含騎樓）、行人穿越道、快車道、交岔路口、公共汽車招呼站十公尺內或消防車出入口五公尺內停車。
九、在機場、車站、碼頭、學校、娛樂、展覽、競技、市場、或其他公共場所出入口或消防栓前停車。
十、於身心障礙專用停車位違規停車。
「限縮檢舉」保障職業駕駛工作權！行人地獄大門卻開啟
為了怕影響職業駕駛的工作權，行政院今日已通過，1,200元以下的微罪，不予民眾檢舉。Cheap更發現，除了本來就不能檢舉的紅線停車外，「還有併排、人行道、斑馬線、路口十公尺內、身心障礙專用停車位等，違停這些地方都不予檢舉」，不禁感慨：「行人地獄大門已開啟！」
台灣版「零元購」法案！路邊亂停越多省越多
網紅Cheap提到，過去駕駛還會擔心民眾檢舉，去吃個飯30分鐘也要找停車格，「現在真的隨便停」。他隨後分享親眼目睹的經歷，即使打電話說有車輛違停，台中警察約2小時後才來，要被開單的機率很低，忍不住搖頭：「地獄倒楣鬼被開單也不要氣餒，你停越多省越多」，幾乎可堪稱「台灣版停車零元購」法案。