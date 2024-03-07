《3D肉蒲團》女星37歲長這樣！藍心妍「遭名導始亂終棄」性情大變
港星藍心妍（藍燕）曾受英皇集團董事會主席楊受成邀請，簽入成龍英皇影業有限公司、成為成龍旗下藝人兼師妹。在香港發展多年的藍心妍，2011年創立星紀傳媒公司，投資並主演三級片《3D肉蒲團之極樂寶鑒》爆紅、成為性感女神。該片播出至今已達13年，今年37歲的藍心妍卻依然凍齡像少女，她曾透露會拍三級片是因為遭名導始亂終棄，導致她性情大變。
記者黃雅琪／綜合報導
2011年電影《3D肉蒲團之極樂寶鑒》號稱「全球第一部IMAX3D色情電影」，播出後創下總票房約新台幣2億元的佳績，4名女主角雷凱欣、藍心妍、原紗央莉以及周防雪子跟著聲量暴漲、片約不斷。今年37歲的藍心妍如今已是一名富婆，身價粗估破億元，經常在IG曬出住洛杉磯豪宅、搭名車的「日常生活」，2023年底還砸下3千萬人民幣（約新台幣1.3億元）買新房公開炫富。
在光鮮亮麗的形象下，其實藍心妍也經歷過一段傷心事，她曾透露自己會「下海」拍三級片的原因，是因為19歲時在聚會上認識知名導演，兩人見面4次後就上床，而且多次性行為都沒有做避孕措施，以為找到真愛的藍心妍最終卻遭到對方拋棄，還發現該導演都用同樣手法搭訕女性；藍心妍因此性情大變，決心挑戰全裸演出情色電影。
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