連累全世界！日本「天橋立」設告示防再傳意外 網嘆：美景都毀了
不少遊客到京都旅行時，都會專程到位於宮津市宮津灣的「天橋立」欣賞美景，但先前天橋立觀景台傳出意外，一名男子遭同事推落山坡，所幸雖有多處受傷但沒有生命危險。不過近來有遊客前往天橋立觀景台時，發現當地被設置了黃色巨型警告布條，讓網友痛罵「愚蠢的大人們把風景變成了這樣」。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合日媒報導，2月15日下午2點半左右，一名50多歲男子與公司同事前往京都宮津市知名景點「天橋立傘松公園」，當時他們擺出了著名的姿勢「胯下觀景」（股のぞき）準備拍照，沒想到男子就遭到一旁的同事推了一下屁股，導致他重心不穩、失去平衡，跌下15公尺高的山坡，胸口等部位受到重擊，所幸並無生命危險。
雖然天橋立傘松公園的管理方原先就有在意旁設置告示牌，要遊客抓住欄杆，以策安全。但在這起事件發生2天後，有遊客發現，觀景台追加放置了一個更大的警告看板，接著又在本月1日時，多了一條黃色的警告布條，上頭用英文、日文、中文3種語言寫著「請注意！有跌落的危險」、「前方危險」等。就連通往觀景台的纜車上，也不斷播放廣播，請大家「從跨下賞風景時要扶好扶手」、「請不要惡作劇」等廣播。
事後到訪的遊客表示，雖然明白園方這是為了安全起見，而不得不做出的防範，但醒目的警告標誌卻讓人覺得掃興。也有網友表示，「都是那些笨蛋大人的錯，美景被毀了」、「即使是特殊到不可能再次發生的情況，設施管理方如果不採取措施就會被追究責任也是很痛苦的。」