東超／林書豪升格當爸！攜孕妻回家鄉 回顧兩人甜蜜時光
華裔前NBA球員、現役新北國王當家球星林書豪，近日隨隊赴菲律賓宿霧參加東亞超級聯賽，今（7）日突傳出驚喜，親口證實愛妻懷孕喜訊，2人正式升格成新手爸媽。面對記者追問，林書豪也呼籲，希望大家能將注意力放在球場上，保留他個人和其家人的隱私空間。
實習記者掌聿嘉／綜合報導
去年年初，林書豪突在個人社交平台拋出結婚震撼彈，坦言自己已經結婚兩年之久，老婆是菲律賓人，兩人透過好朋友介紹，愛情長跑了近五年終於修成正果。林書豪也透露，老婆和他一樣是虔誠的基督徒，夫妻兩人都很喜歡幫助別人。
林書豪鮮少在鎂光燈前透露感情生活，僅有的幾次訪問也全是讚美，不斷強調老婆真的是個很好的人，不會把他當成球星，只把他當成普通人，「我很感激能找到一個能夠深愛著我一切的人，擁抱我獨特的人生，並且願意和我一起度過。」兩人的感情可見一斑。
林書豪自1月受腳傷影響，本季賽事暫停登板，此次隨隊赴菲律賓參加東亞超級聯賽，意外和愛妻同框。而在出行記者會上，林書豪曾被問到是否期待前往菲律賓客場出賽，他坦言，「對我來說，是件非常有意義的事情」。這次雖然因傷無緣上場，卻意外宣布喜訊，也讓粉絲們感到又驚又喜。