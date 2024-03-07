保欣還有3批辣椒粉含「蘇丹紅」！超過1萬公斤販售給14家下游
「蘇丹紅」致癌辣椒粉風波延燒！新北市衛生局持續追查進口辣椒粉原料，檢驗結果新增3批辣椒粉原料檢出蘇丹色素三號，分別為紅辣椒粉檢出22 ppb、青辣椒粉檢出4 ppb及紅辣椒粉檢出4 ppb，其中紅辣椒粉共進口11,650公斤全數存放於保欣倉儲未販售，其餘2批共10,825公斤，販售予下游14家業者，衛生局已責令保欣公司立即通知下游業者停止販售並移請下游業者所轄衛生局後續追查。
記者孫唯容／綜合報導
衛生局說明新北下游追查情形，紅辣椒粉共計2,050公斤流向轄內5家業者，其中頂記公司使用前述紅辣椒粉製成並售出「真好家辣椒粉」30包及「真好家辣味蒸肉粉」2,693盒，已責令頂記公司儘速回收產品；另外，口福公司使用前述紅辣椒粉製成並售出「特製辣椒粉共579盒，業者前已於113年2月21日起即全面回收相關製品；其餘3家經查均未使用或出貨，後續退回上游保欣公司。
據了解，保欣企業有限公司從中國輸入的紅辣椒原料檢出致癌蘇丹紅，劉姓公司負責人涉違反食品安全衛生管理法移送檢調偵辦，被裁定羈押禁見，目前業者已經停止販售辣椒粉相關產品及依計畫回收違規原料。
衛生局呼籲，食品業者應實施自主管理，不得販售有危害衛生安全之虞之食品，倘發現產品有危害衛生安全時，應依食安法第7條第5項主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報衛生主管機關，保障民眾食用衛生安全。