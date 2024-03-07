交通新制「340萬人次被記點」　10項不檢舉、哪些擬不記點一次看

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記點新制趨嚴、檢舉魔人出現，引起民怨，以及計程車業、貨運業及遊覽車業者反彈，抗議政府的道路設計不良，記點新制影響生計，因此交通部長王國材日前表示，將規劃罰鍰1200元以下的交通違規行為，不記點也不開放民眾檢舉。
行政院今天通過《道路交通管理處罰條例》部分條文修正草案，針對罰鍰上限在1200元以下的10項輕微違規，包括併排臨停、騎機車手持手機通話等不開放檢舉。此外，最高罰鍰1200元以下交通微罪不記點，交通部後續將會銜內政部修正裁罰基準及處理細則，並將配合《道路交通管理處罰條例》送交立法院後，再來預告內容。
根據交通部公路局統計，今天通過的10項取消民眾檢舉項目，光去年1年民眾檢舉數量就高達184萬件；另外，去年6月底記點新制上路後，截至今年2月底，累計8個月內已經有超過340萬人次因違規被記點，1年內記滿12點被吊扣駕照2個月者，則有1.6萬人。
交通部公共運輸及監理司長林福山表示，10項微罪不開放檢舉項目，與微罪不記點項目，不盡然相同，像在身障專用停車位違規停車，未來擬不開放檢舉，但不在不記點項目中。
《NOWnews今日新聞》就整理出哪10個項目不開放檢舉、哪些項目擬不記點。
微罪不檢舉10項目
1、機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽
2、騎機車手持行動電話通話
3、汽機車駕駛人手持香菸、吸食、點燃香菸致有影響他人行車安全
4、倒車未顯示燈光或不注意行人、大型車倒車無人在後指引
5、在橋樑、隧道、圓環、障礙物對面、人行道（包含騎樓）、行人穿越道、快車道臨時停車
6、在交岔路口、公共汽車招呼站十公尺及消防車出入口五公尺內臨時停車
7、不依順行方向或併排臨時停車
8、在橋樑、隧道、圓環、障礙物對面、人行道（包含騎樓）、行人穿越道、快車道、交岔路口、公共汽車招呼站10公尺內或消防車出入口5公尺內停車
9、在機場、車站、碼頭、學校、娛樂、展覽、競技、市場、或其他公共場所出入口或消防栓前停車
10、於身心障礙專用停車位違規停車
微罪不記點項目
對於有哪些微罪是在1200元以下、擬不記點？林福山舉例，包括臨時違規停車、違規停車、機車手持行動電話、倒車沒有顯示倒車燈光等，未來擬列微罪不記點；併排臨時停車3分鐘以內罰300到600元，在檢討項目中，但併排超過3分鐘以上的違規停車罰鍰是2400元，該項目並沒有在檢討不記點項目中；另外，現行因道路環境因素，導致違規臨停及停車，進而影響機駕駛人未依規定行駛車道的情形，可罰900元，未來也擬免記點。
1、臨時違規停車罰300到600元
2、違規停車罰600到1200元
3、騎機車手持行動電話罰1000元
4、倒車未顯示燈光或不注意行人罰600元至1200元
5、併排臨時停車3分鐘以內罰300到600元
6、機車為閃避違停車輛，未依標線行駛車道等，可罰900元