不能生病的時代來了？掛號費沒天花板！薛瑞元：不至於出現哄抬

交通新制「340萬人次被記點」　10項不檢舉、哪些擬不記點一次看

▲針對交通違規微罪新制，《NOWnews今日新聞》整理出哪些項目不開放檢舉、哪些項目擬不記點。圖為職業駕駛不滿違停記點新制。（圖／記者許若茵攝，2023.10.31）
▲針對交通違規微罪新制，《NOWnews今日新聞》整理出哪些項目不開放檢舉、哪些項目擬不記點。圖為職業駕駛不滿違停記點新制。（圖／記者許若茵攝，2023.10.31）

記者李琦瑋／台北報導

交通違規記點新制去年6月30日上路，同時放寬民眾檢舉及增加記點項目，導致違規件數暴增，新制上路後，已有340萬人次被記點，引起民怨。行政院今（7）日通過最高罰鍰1200元以下的10種交通微罪不開放檢舉，另外，交通部也研擬1200元以下的交通微罪不記點，兩者的項目不盡然相同，《NOWnews今日新聞》就整理出哪10個項目不開放檢舉、哪些項目擬不記點。

我是廣告 請繼續往下閱讀
為洗刷台灣「行人地獄」惡名，交通新制於6月30日上路，除了提高汽、機車未禮讓行人、無照、危險駕駛罰緩；也檢討違規記點制，記點累計期間由半年延長至1年，於1年內記點每達12點，吊扣駕駛執照2個月；並開放民眾檢舉違規項目，從去年規定的46項增加到59項，民眾可檢舉人行道、行人穿越道等處臨停車輛違規等。

記點新制趨嚴、檢舉魔人出現，引起民怨，以及計程車業、貨運業及遊覽車業者反彈，抗議政府的道路設計不良，記點新制影響生計，因此交通部長王國材日前表示，將規劃罰鍰1200元以下的交通違規行為，不記點也不開放民眾檢舉。

行政院今天通過《道路交通管理處罰條例》部分條文修正草案，針對罰鍰上限在1200元以下的10項輕微違規，包括併排臨停、騎機車手持手機通話等不開放檢舉。此外，最高罰鍰1200元以下交通微罪不記點，交通部後續將會銜內政部修正裁罰基準及處理細則，並將配合《道路交通管理處罰條例》送交立法院後，再來預告內容。

根據交通部公路局統計，今天通過的10項取消民眾檢舉項目，光去年1年民眾檢舉數量就高達184萬件；另外，去年6月底記點新制上路後，截至今年2月底，累計8個月內已經有超過340萬人次因違規被記點，1年內記滿12點被吊扣駕照2個月者，則有1.6萬人。

交通部公共運輸及監理司長林福山表示，10項微罪不開放檢舉項目，與微罪不記點項目，不盡然相同，像在身障專用停車位違規停車，未來擬不開放檢舉，但不在不記點項目中。

《NOWnews今日新聞》就整理出哪10個項目不開放檢舉、哪些項目擬不記點。

微罪不檢舉10項目

1、機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽
2、騎機車手持行動電話通話
3、汽機車駕駛人手持香菸、吸食、點燃香菸致有影響他人行車安全
4、倒車未顯示燈光或不注意行人、大型車倒車無人在後指引
5、在橋樑、隧道、圓環、障礙物對面、人行道（包含騎樓）、行人穿越道、快車道臨時停車
6、在交岔路口、公共汽車招呼站十公尺及消防車出入口五公尺內臨時停車
7、不依順行方向或併排臨時停車
8、在橋樑、隧道、圓環、障礙物對面、人行道（包含騎樓）、行人穿越道、快車道、交岔路口、公共汽車招呼站10公尺內或消防車出入口5公尺內停車
9、在機場、車站、碼頭、學校、娛樂、展覽、競技、市場、或其他公共場所出入口或消防栓前停車
10、於身心障礙專用停車位違規停車

微罪不記點項目

對於有哪些微罪是在1200元以下、擬不記點？林福山舉例，包括臨時違規停車、違規停車、機車手持行動電話、倒車沒有顯示倒車燈光等，未來擬列微罪不記點；併排臨時停車3分鐘以內罰300到600元，在檢討項目中，但併排超過3分鐘以上的違規停車罰鍰是2400元，該項目並沒有在檢討不記點項目中；另外，現行因道路環境因素，導致違規臨停及停車，進而影響機駕駛人未依規定行駛車道的情形，可罰900元，未來也擬免記點。

1、臨時違規停車罰300到600元
2、違規停車罰600到1200元
3、騎機車手持行動電話罰1000元
4、倒車未顯示燈光或不注意行人罰600元至1200元
5、併排臨時停車3分鐘以內罰300到600元
6、機車為閃避違停車輛，未依標線行駛車道等，可罰900元

影／10項交通微罪不檢舉！路權團體憤怒：3月底北中南串聯抗爭

弭民怨！政院拍板交通違規新制　輕微違規10樣態不得檢舉

這些交通違規擬不記點：違停、騎車滑手機　自費講習1年可抵4點

微罪不記點研商達5共識：各縣市完善臨停、6月底前研商道路設計

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞