泰勒絲經濟學！全球巡迴線上線下賺飽飽　半年收益超過50國GDP

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在美國本地，巡迴演出自去年3月17日於亞利桑納州開始，根據數據研究機構「QuestionPro」統計，首輪巡迴期間粉絲們每人平均花費254美元（約新台幣8千元）購買門票，而總結門票、旅行、服裝和住宿等各方面平均花費更超過1300美元（約新台幣4萬元），光是在美國為期六個月的巡迴演出帶來的經濟效應就達到50億美元（約新台幣1581億元），而這個數字比全球約50國的國內生產毛額（GDP）都還要高。
美國聯準會（Fed）公布的經濟報告當中也稱，去年5月費城創下新冠疫情以來，住宿業者收入成長幅度最強勁的月份，而這得歸功於當時泰勒絲在當地舉辦演唱會，加州就業中心（California Centre For Jobs）報告亦顯示，連續6場的演唱會為洛杉磯郡GDP增加了3.2億美元（約新台幣101.2億元）。
「泰勒絲經濟學」不僅在美國見效，近期泰勒絲全球巡迴至亞太地區也同樣出現門票全數售罄的情況。在日本，光是前往東京巨蛋觀看演出的門票收入就達日幣54億元（約新台幣11.4億元），若再加上周邊商品、交通、住宿等費用，每人平均花費約新台幣3.28萬元，4場演唱會為日本帶來的經濟效益預估相當於日本知名大型音樂祭 Fuji Rock 的1.7倍，預估高達341億日圓，相當於新台幣72.2億元。
同時，東南亞地區「獨厚」新加坡的6場演唱會也吸引超過30萬人次到場，旅遊平台Trip.com數據顯示，泰勒絲在新加坡巡演的這兩週，當地航班與飯店預訂量成長翻倍，住宿成長幅度更達462％；南半球包含澳洲雪梨、墨爾本的7場演唱會也帶來1.4億澳幣（約新台幣28.7億元）的收入，除了飯店住宿率大幅成長，澳洲航空（Qantas）往返演唱會所在地城市的航班也增加了1.1萬個席次。
不僅線下活動場場爆滿，對於那些無法到場親自觀看演出者，如今普及的線上串流也能看見「泰勒絲經濟學」的影響力。去年以來，持續向音樂串流平台和唱片公司爭取演出者權益的泰勒絲，成為了音樂串流平台Spotify第一個月聽眾超過1億人次的女歌手，光是串流版稅就賺取高達1億美元。
與此同時，將美國演唱會過程濃縮成的音樂電影《泰勒絲：時代巡迴演唱會》（TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR）也在全球各地上映，北美電影首映場票房收入約為9500萬至9700萬美元，而國家電影及視聽文化中心統計，該片銷售票數達33942張，票房收入約為新台幣1797萬元，全球累計票房更超過2.6億美元（約新台幣82.2億元）成為史上最暢銷的演唱會電影。
另一方面，影音串流平台也積極爭取《時代巡迴》演唱會電影的播放權，根據《Variety》引述消息人士稱，迪士尼（Disney）向泰勒絲支付了超過7500萬美元（約新台幣23.7億元）的價碼，金額不僅超過網飛（Netflix）和環球影業（Universal Pictures）兩個對手，同時也爭取到Disney+平台獨家版權和額外收錄的曲目。
此外，泰勒絲的影響力也超越影視領域，她和美式足球酋長隊的近端鋒崔維斯凱爾西（Travis Kelce）的熱戀也成為體壇超夯話題，更直接影響觀看美國國家美式足球聯盟（National Football League，NFL）超級盃賽事的人數，今年賽事的收視紀錄突破1.2億觀看人數，創下超級盃收視歷史新高。
自帶流量的泰勒絲吸引大批原先對體育賽事並無興趣的年輕女性觀眾，最直接的反應是在收視率上，NFL數據發現本季賽事12歲至17歲女性的收視率增加了53％，包含NFL的門票和酋長隊的球衣等也出現銷售明顯大幅上漲的態勢，而這也讓許多針對年輕女性的廣告品牌開始爭取今年超級盃的廣告黃金時段，例如彩妝品牌NYX和沐浴品牌多芬（Dove）等。