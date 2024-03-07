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全聯6折生鮮瘋搶！男喊別再買了　勸世理由婆媽愣住：意外的合理

▲全聯即期品許多婆媽都愛買，不過傳說中的「6折」卻不是人人可以買到，有網友拍片希望大家不要再買全聯打折商品，背後原因笑翻眾人。（圖/全聯好物老實說）
▲全聯即期品許多婆媽都愛買，不過傳說中的「6折」卻不是人人可以買到，有網友拍片希望大家不要再買全聯打折商品，背後原因笑翻眾人。（圖/全聯好物老實說）

記者張嘉哲/綜合報導

生鮮超市全聯因為營業時間長，販售商品一應俱全，加上時常優惠不斷，成為不少上班族、婆媽買菜的首選地點。然而，超市販售的東西經常都有所謂「保存期限」，經常要過期時，就會祭出折扣來拼完售，以全聯來說最常看到就是8折以及6折，不過6折可遇不可求，常常貼紙剛貼上就被秒殺。近日就有男網友突然表示「不要再買全聯會打折的東西」，結果其原因公開之後，讓大批婆媽笑翻「意外的合理」。

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一名男網友在Tik Tok貼文指出「不要再買全聯那種已經快要過期在打折的商品了！像是生鮮打6折的豬肉等等，因為.....」此時男子停頓了好一下，原本以為要爆料內幕，隨後卻說「因為.....我想買，你買了我就就沒得買了！」結果該影片短短13秒就衝破40萬人觀看，引爆共鳴。

不少網友紛紛回應「還以為要爆什麼猛料，害我緊張一下」、「我看全聯的人看這影片應該會抖一下」、「說出我的心聲了啦！大家真的不要再買了，我都沒得買」、「真的超好笑，以為有什麼黑料，結果大反轉」、「其實理由意外的合理XD我也愛打折品」、「直接傻眼笑死，太有魔性的一段影片」；不過也有許多人表示「嗚嗚....從來買過6折的」、「6折到底是什麼時間啊？我連8折都很少買到」。

全聯生鮮食品打折搶購攻略！內行「2時機點」撿便宜

事實上，江湖人傳「全聯6折商品可遇不可求」，臉書社團「我愛全聯好物老實說」當中，其實可以常常看到有許多婆媽曬出自己的6折戰利品，從魚類、牛肉、豬肉、雞肉，甚至是蔬菜類、水果以及甜點麵包都會有6折的情況出現，那麼去逛全聯什麼時候最容易有超殺折扣呢？

根據社團「我愛全聯好物老實說」統計，最多人推薦「開店一小時內」，「因為許多東西在準備打烊時，店員就會開始盤點隔天就要過期的生鮮類並且貼上打折貼紙，於是一開店的時候，當天過期打折品選擇種類最多」；第二多人推薦的時段則是「下午4點後」，「正值下班尖峰期間，不少人都會到全聯買菜，針對當日即期品尚未售出，店員會再貼上6折標籤拼關店前完售不要浪費」；最後則是「晚上9點過後」，「最後兩小時拼出清，撿尾刀的概念」。

▲全聯6折即期品許多婆媽都愛買，內行都在「全聯一開店」以及「下午4點前後」去逛，經常撿到寶。（圖/全聯好物老實說）
▲全聯6折即期品許多婆媽都愛買，內行都在「全聯一開店」以及「下午4點前後」去逛，經常撿到寶。（圖/全聯好物老實說）
實測全聯買菜打折時段！保存方法迷思破解

《NOWnews》記者因住家附近就有全聯，因此每一週都會到全聯購物，由於早上太早，於是實測婆媽第二及第三推薦的「下午4點後」、「晚上9點過後」到全聯查看，發現架上真的會有隨機8折及6折的商品，曾經買過牛排6折、油雞腿6折、豬肉片6折、雞腿肉6折等等；其中甜點麵包類如果9點過後更常6折，如果遇到自己喜愛的甜點又打折，真的會眼睛都亮起來！

不過這邊要提醒大家的是，有些人一看到6折優惠就殺紅眼整排狂掃，並宣稱「肉品」、「海鮮」可以放在冷凍延續保存期限，但事實上這是錯誤的觀念，只要是過期的肉品，像這種冷凍、冷藏的肉品從外觀根本判斷不出來是否已經腐敗，過期的食品不到營養會流失，也很容易在退冰時受到微生物滋生的影響，建議民眾下回去全聯買即期品時，還是建議當天就立刻食用完畢哦！

▲記者實測網友推薦「下午4點過後」逛全聯策略，偶爾會遇到肉品海鮮有8折甚至6折的優惠。（圖/記者張嘉哲攝）
▲記者實測網友推薦「下午4點過後」逛全聯策略，偶爾會遇到肉品海鮮有8折甚至6折的優惠。（圖/讀者提供）

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