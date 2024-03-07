掛號費無上限民眾罵翻 醫界3大團體力挺衛福部：合理範圍調升
衛福部日前公告停止適用「醫療機構收取掛號費之參考範圍」，意味著醫療院所可以自行調整掛號，此舉引發民議論，民間監督健保聯盟發言人滕西華認為，此舉恐怕造成醫療出現階級化，讓經濟弱勢者「不敢生病」。醫療三大團體，包含「台灣醫院協會、台灣私立醫療院所協會、台灣醫務管理學會」則力挺衛福部的決策，發出共同聲明，為維護民眾就醫權益，改善醫院經營壓力，會自律在合理範圍彈性調升。似乎透露著「漲」聲響起的節奏了。
記者周淑萍/綜合報導
之後民眾看病可能真的要多付掛號費了！衛福部公告停止適用「醫療機構收取掛號費之參考範圍」，醫療院所可以自訂掛號費，民眾罵翻天，醫療界3大團體跳出來力挺，包含了台灣醫院協會、台灣私立醫療院所協會、台灣醫務管理學會等發出共同聲明表示「樂觀其成，並一起予以這項政策肯定。」聲明中提到，醫界會考量各項成本波動與必要之整體物價調漲，並完備各項行政備查作業程序，此外，也會自律在合理一定範圍彈性調升。
該聲明解釋，因醫療場域各項成本飛漲，包含電費、藥費、醫材費用、人事等，而掛號費原屬行政費用，能考量物價指數與回歸市場機制，有其必要性。另外，目前醫界服務量，公私醫療機構比率約為3(公立)：7(私立)，而70%的私立醫療院所中，又有約一半以上為財團法人，附有社會公益責任，所產生的醫療盈餘，非歸私人所有，用於照顧員工，留住醫療人力及投入研發，訓練及增購必要設備，提升醫療品質。
因此讓醫療機構有空間可以依照物價與成本適時調整掛號費用，藉此改善營運、減低經營壓力，並優化其醫療執業環境，確實是可行的措施。為避免民眾擔心掛號費漲價沒有上限，三團體表示，會自律、核實成本及參考原收取掛號費的範圍等，來收取掛號費用，且會依規定於醫療機構明顯處揭示掛號費收費額。