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鮑爾放鴿！美Fed年內降息無懸念　專家估日圓可能回升至145

▲美國聯準會（Fed）主席鮑爾放鴿，美國今年仍有望降息，美元走跌，國際金價再創新高，日圓兌美元回升至148價位，專家估還有機會上看145。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國聯準會（Fed）主席鮑爾放鴿，美國今年仍有望降息，美元走跌，國際金價再創新高，日圓兌美元回升至148價位，專家估還有機會上看145。（圖／美聯社／達志影像）

記者顏真真／台北報導

美國聯準會（Fed）主席鮑爾出席國會聽證會指稱，在今（2024）年某個時機可能會適宜降息，但目前還沒準備好，邁出這一步需謹慎。雖然這番談話對市場而言既鷹又鴿，可是從美股、美元指數及美債殖利率表現來看，市場對鮑爾的表態相對興奮，更認可鴿派表述，也確立今年會開始降息，美元下跌，國際金價再飆新高，日圓兌美元也走強，專家甚至預估，日圓不排除進一步升破147.15，甚至上看145。

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FXTM富拓首席中文市場分析師楊傲正指出，由於鮑爾今晚將再次出席國會聽證會，鑑於市場對鮑爾鴿派立場的「吸收」相對充份，相信今晚鮑爾會更著重於需要看到更多數據表現才能決定何時降息的方向，但仍同意年內降息的立場。

不過，市場時常習慣只聽取自己想聽的，而忽略掉一些重點。從去年底到現在，市場對降息時間的預料一直都比聯準會預期明顯更快，在期望沒有完全落空下，再加上鮑爾肯定了今年降息將會到來，市場對經濟軟著陸的預期也不斷加大，相信股票市場的熱潮可能將維持一段時間，至少會維持到下一次利率決議的到來。

目前市場對3月降息的期望基本消失，但對6月降息25個基點的概率高達69.3%，有49%概率認為直到年底12月預計將降息100個基點。楊傲正分析，目前最大的問題是，鮑爾表明今年降息會到來，在時間表和幅度並沒有太大說明，基於目前市場對降息的預期和憧憬，相信之後市場預期再次大規模落空機率較大。 

由於3月20日聯準會的利率決議將公布新的點陣圖，而去年12月點陣圖顯示2024年年底利率將在4.5至4.75%，也就是較目前降75個基點，而市場目前仍高達49%認為年底會迎來降息超過100個基點，這個憧憬的打壓，或許會導致3月決議後美股、美元、美債、黃金等趨勢轉變。 

今年2月時，美國公布的超預期消費者物價指數（CPI）通膨率一度讓市場擔憂通膨回升將影響降息步伐，但因如此，市場對降息憧憬依舊高漲，在期望沒完全落空下，股市的興奮程度仍將繼續，美元受壓，金價和非美貨幣都明顯上漲，尤其金價再次突破歷史新高。

由於下周美國將公布今年2月最新的CPI通膨指標，預期與前值持平在3.1%，上一次的通膨超預期但基本沒有改變市場對6月降息預期。 然而，即使CPI通膨再次超預期，但站在目前市場對降息的熱度來看，對市場只有小幅干擾的作用，難以改變對降息的期待和熱情。 

不過，由於美元走弱，加上市場對降息憧憬高，對鮑爾既鷹又鴿的說辭只吸收了鴿派的訊息，金價突破12月的前高點並再創歷史新高，日圓兌美元開始走強，日本央行也釋出對近期日本薪資成長力度的信心增強，讓市場開始憧憬日本央行即將退出負利率政策。楊傲正認為，日圓兌美元最新趨勢已升破了橫行走貶趨勢，若一浪低於一浪形勢延續，日圓兌美元有望進一步升破147.15水平，接下來可能再向145靠攏 。

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