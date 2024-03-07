鮑爾放鴿！美Fed年內降息無懸念　專家估日圓可能回升至145

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不過，市場時常習慣只聽取自己想聽的，而忽略掉一些重點。從去年底到現在，市場對降息時間的預料一直都比聯準會預期明顯更快，在期望沒有完全落空下，再加上鮑爾肯定了今年降息將會到來，市場對經濟軟著陸的預期也不斷加大，相信股票市場的熱潮可能將維持一段時間，至少會維持到下一次利率決議的到來。
目前市場對3月降息的期望基本消失，但對6月降息25個基點的概率高達69.3%，有49%概率認為直到年底12月預計將降息100個基點。楊傲正分析，目前最大的問題是，鮑爾表明今年降息會到來，在時間表和幅度並沒有太大說明，基於目前市場對降息的預期和憧憬，相信之後市場預期再次大規模落空機率較大。
由於3月20日聯準會的利率決議將公布新的點陣圖，而去年12月點陣圖顯示2024年年底利率將在4.5至4.75%，也就是較目前降75個基點，而市場目前仍高達49%認為年底會迎來降息超過100個基點，這個憧憬的打壓，或許會導致3月決議後美股、美元、美債、黃金等趨勢轉變。
今年2月時，美國公布的超預期消費者物價指數（CPI）通膨率一度讓市場擔憂通膨回升將影響降息步伐，但因如此，市場對降息憧憬依舊高漲，在期望沒完全落空下，股市的興奮程度仍將繼續，美元受壓，金價和非美貨幣都明顯上漲，尤其金價再次突破歷史新高。
由於下周美國將公布今年2月最新的CPI通膨指標，預期與前值持平在3.1%，上一次的通膨超預期但基本沒有改變市場對6月降息預期。 然而，即使CPI通膨再次超預期，但站在目前市場對降息的熱度來看，對市場只有小幅干擾的作用，難以改變對降息的期待和熱情。
不過，由於美元走弱，加上市場對降息憧憬高，對鮑爾既鷹又鴿的說辭只吸收了鴿派的訊息，金價突破12月的前高點並再創歷史新高，日圓兌美元開始走強，日本央行也釋出對近期日本薪資成長力度的信心增強，讓市場開始憧憬日本央行即將退出負利率政策。楊傲正認為，日圓兌美元最新趨勢已升破了橫行走貶趨勢，若一浪低於一浪形勢延續，日圓兌美元有望進一步升破147.15水平，接下來可能再向145靠攏 。