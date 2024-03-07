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徐小可被檢舉激凸！爭議照曝光　本人翻白眼：我穿這衣服怎麼了嗎

▲徐小可遭檢舉激凸，爭議照曝光，本人翻白眼揭真相。（圖／許暐翎臉書）
▲徐小可遭檢舉激凸，爭議照曝光，本人翻白眼揭真相。（圖／許暐翎臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

41歲徐小可（許暐翎）是戲劇科班出身，演過《戲說台灣》、《微笑Pasta》、《神機妙算劉伯溫》等劇，近期客串《生命捕手》，較常在各大綜藝或談話節目露臉，丈夫為前男團B.A.D.成員阿Ben（白吉勝），近年投身直播帶貨，賺進不少鈔票。徐小可近日因為穿一件服裝被檢舉激凸，她自拍該件衣服，大翻白眼問：「我穿這衣服怎麼了嗎？」

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▲▼38歲徐小可保養得宜。（圖／NOWnews資料照、徐小可IG）
▲▼徐小可育有2子1女，年屆不惑的她保養得宜。（圖／徐小可IG、白吉勝&徐小可 Love 白宮這一家 Pai’s Family臉書）
▲（圖／白吉勝&徐小可 Love 白宮這一家 Pai’s Family臉書）
徐小可昨（6）日發文不解地說：「我就問，我穿這衣服怎麼了嗎？」透露自己很抓狂，原來她在影片中穿一套米色連身洋裝，胸部兩處重點部位的縫線太過立體，明顯凸起，有網友大笑：「哈哈哈！是不是有人說激凸了？」她回覆：「對啊！被AI檢舉也是醉了...」

▲徐小可洋裝車縫線被AI判定不雅，遭檢舉警告。（圖／許暐翎臉書）
▲徐小可洋裝車縫線被AI判定不雅，遭檢舉警告。（圖／許暐翎臉書）
圖文一出，親友和網友狂虧：「（洋裝）車工真好」、「是激凸裝嗎」、「為什麼不貼胸貼啦」、「就是眼睛想往下看啊」、「好活潑的車縫線！」也有人有相同困擾：「好害羞噢！現在有的衣服剪裁真的很G凸到讓人傻眼」、「我懂，我有一件也這樣，穿2次之後，進去舊衣回收桶！」

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