藍委提總統大選改2輪投票 民眾黨：不必預設柯文哲老三
國民黨立委翁曉玲6日提出修法，要將我國總統大選改為「二輪投票制」，避免選出少數總統，符合民主原則，造外界質疑是在「卡柯」，避免再次出現「三腳督」。對此，民眾黨新聞部主任吳怡萱表示，個別立委提案民眾黨尊重，可以先觀察該提案。吳怡萱也強調，不用預設立場，認為柯文哲在2028年就一定是第三名。
記者邱新博／台北報導
今年總統大選結果，藍綠白三組候選人都未拿到過半數的選票，民進黨賴清德以40%的得票勝選，國民黨侯友宜居次、民眾黨柯文哲居末。而國民黨新科立委翁曉玲6日提案，參考法國、奧地利的投票規定，將我國現行的總統選舉一輪投票制，改為二輪投票制，當第一輪候選人得票都未過半時，由前兩高的候選人進入第二輪投票，票多者當選。
翁曉玲指出，當選的正副總統得票不超過50%，或甚至低於其他候選人的總和，以及其所屬的政黨國會席次都會過半時，就會出現少數政府的困境，缺乏穩固民意基礎，有代表性不足的問題。
對此，民眾黨發言人吳怡萱表示，翁曉玲的提案是個人想法，國民黨對於該提案似乎內部也有不同意見，可以理解委員可能對少數總統的現況產生憂心，民眾黨對此尊重，但在未凝聚社會共識的前提下，該提案可以先觀察。
吳怡萱強調，也不用先預設立場，指民眾黨主席柯文哲在2028年就一定是第三名，因為畢竟時間還沒有到，再加上現在還是2024年剛選完，個別委員的提案就是尊重。