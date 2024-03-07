反制醫生罷工！韓國政府明訂護理師可代行職能 撥44億補醫療空缺
韓國實習和住院醫生集體辭職罷工潮仍在持續，韓國政府今（7）日宣布《關於調整護理師工作試點項目的補充措施》，進一步明訂護理師能夠代行醫師職能的範圍，同時宣布將從健保財政中撥款1882億韓元、約新台幣44.6億元，以填補罷工醫師造成的醫療空缺。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《韓聯社》報導，面對醫生罷工造成的醫療空缺，韓國政府從上月27日起即開始安排護理師代執行部分醫師職能，但掀起恐有違法的爭議，醫療一線人員要求政府必須明確護理師的工作範圍，提供法律保護，於是政府今日公布補充措施，明訂護理師在8日起，可以在有急救需要時心肺復甦術、有權決定注射急救藥物等等，另外也可以在受委託的情況下，對患者進行檢查和開具藥品處方，擬寫檢查和臨床判讀委託書、診斷書、手術同意書等各類文件草案。
另外保健福祉部表示，將每月從健保財政中撥款1882億韓元，對維持重症患者診療體系，並積極收治重症患者的醫院提供補償，政府還將為教授等專科醫師接診重症患者新設政策補貼，並加大對全天候運營急診醫療體系的財政支持力度，以填補醫師罷工造成的醫療空缺。
《韓聯社》報導指出，醫師罷工似乎有演變成政府與醫界長期抗戰的趨勢，醫療界普遍認為事態已無法挽回，難以期待醫師結束罷工，而韓國政府持有不同立場，仍堅持依法不存在醫師辭職與罷工等行為，雙方態度與立場迥異。