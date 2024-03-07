張學友身體出狀況！「上海演唱會緊急取消」 醫生：需進行靜養
歌神張學友去年在澳門舉辦記者會宣布第10次巡演「張學友60＋巡迴演唱會」正式開跑，光是8個月的時間，就唱了100多場，歌迷對於歌神開唱十分關注，日前傳出張學友將於5月來台，引起轟動，而近期張學友將要在上海舉行演唱會，沒想到卻臨時發出聲明喊卡，一口氣把3場上海演唱會取消，原因是身體出狀況。
記者吳雨婕／綜合報導
張學友演唱會的主辦單位華人文化演藝，在微博發出聲明提到：「張學友先生因身體不適，就診後應醫囑需進行靜養。 考慮到藝人身體狀況及公眾安全的前提，為保障演出整體的高水平呈現，現遺憾通知大家，原計畫於2024年3月8日、9日、10日在上海東方體育中心舉辦的三場『張學友60+巡迴演唱會』取消。」
62歲的歌神張學友，每次巡演都創下新紀錄，2016年起跑的「學友經典演唱會」就舉行233場，但破紀錄從來不是他追求的目標，「盡力做好每一場表演，每多做一場就代表有更多一點的支持，再一次感謝大家對我的眷顧。」還不忘自嘲：「五月天每年都開一個，很快就會超過我。」在喜愛的歌唱事業上，可以說是拚命三郎的張學友，新系列巡演開跑，便馬不停蹄地奔波在各個城市，從去年6月開始到現在，僅僅8個月的時間，就唱了100多場，密集的演唱會加上張學友對歌聲的要求，身體負擔非常大，許多粉絲心疼表示張學友能好好休息，早日回到歌迷面前。
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