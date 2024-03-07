陸艇案炎上！大數據曝管碧玲狂吸負面聲量　成仇恨值最高官員

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值得注意的是，網路數據調查結果也發現，自快艇案爭議爆發後，管碧玲的負面聲量居高不下，負面聲量比例持續維持在40％上下，儘管民進黨立委發文捍衛執政黨立場，但管碧玲的正面聲量比例始終未能突破1成，顯示多數民意對於風暴中心的管碧玲，抱持相當比例的負面觀感。
此外最近兩周民進黨內閣官員們的網路聲量，數據分析結果揭露，總聲量排名前10名為管碧玲（總聲量69627則）、內政部長林右昌（37416）、經濟部長王美花（19949）、交通部長王國材（16674）、數位發展部長唐鳳（9863）、國防部長邱國正（6483）、衛福部長薛瑞元（6307）、勞動部長許銘春（2500）、外交部長吳釗燮（2230）、陸委會主委邱太三（1984），而管碧玲爭議纏身，負面聲量「爆棚」，1人的負面聲量就佔據前10人負面聲量總和的4成，負聲量逼近3萬則，可說是目前「仇恨值最高」的部會首長。
最後，透過網路主題風向分析發現，網路上有關管碧玲的討論文章中，管碧玲道歉提「拔擢原住民」遭高金素梅批評污辱一事聲量佔比最高，佔比高達20％；第2名則是「管碧玲擅改專報名稱，藍委預告將提案譴責」的討論，聲量佔比達17％；第3名是翻船事件談判破裂，管碧玲表示「深感遺憾」，佔比12％；第4名是「立法院內政委員會將專案報告命名為『撞船』，但管碧玲不認同，認為是『取締』」，相關討論佔比11％；第5名是「管碧玲不滿被稱『撞船』，前立委郭正亮預言下一步是選高雄市長」的討論，佔比8％。
同樣並列第5的是「快艇翻覆專案報告料成朝野攻防重點，民進黨團採『甲級動員』應對」，佔比8％；第7名是「管碧玲被記者詢問，國台辦批評她『冷血』，管碧玲摸著記者的臉說：你看看我的體溫 」一事，佔比7％；另外並列第8名的是「民進黨批評赴中的國民黨副主席夏立言是『現代吳三桂』，國民黨反轟綠營抹紅」以及「談判無果家屬返中，斥民進黨無誠意後果自負」兩個重要新聞事件，佔比均達到6％；最後則是「更改中國越界快艇翻覆報告名稱，海巡署重申捍衛執法正當性」一事，佔比5％。
觀察網路數據調查結果可以發現，儘管民進黨近日抨擊在野黨的質疑是「配合中國操作」，甚至破壞台灣團結，但這種論述並沒有獲得主流認同，更認為管親上火線滅火，卻因自身發言及行為舉止失當，又另闢戰場導致爭議不斷延燒。