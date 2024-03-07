東超現場／宿霧街頭有林書豪大型看板！球館徽章人物「來頭」不小
EASL東亞超級聯賽即將在3月8日進行終極四強戰，來自P.League+新北國王將對上B League的千葉噴射機隊，今（7）日《NOWnews》也在菲律賓宿霧當地「開箱」作為本次比賽場館的拉普拉普灌籃圓頂體育館（Lapu-Lapu Hoops Dome）。而為了炒熱比賽氣氛，宿霧當地街頭也設有國王隊球星林書豪的「大型看板」，以此迎接比賽的到來。
記者黃建霖/菲律賓宿霧報導
這次東超四強賽事在宿霧的拉普拉普灌籃圓頂體育館舉行，當地相當重視這次的區域性賽事，菲媒大篇幅報導稱其為「東超版三月瘋」，整個城市以及球場周邊也充滿賽事廣告以及球星看板，相當用心和重視。
菲律賓人超級愛籃球，宿霧這個城市到處都是籃球架，即便是住家後院、農田中間、工廠外側等區域，都看得到有人在「鬥牛」。而新北國王入境宿霧的那一刻，東超官方就已經有人接機歡迎，球館附近更是連街道上都有廣告以及大型看板，整個城市將一場大型的區域籃球賽即將到來的氛圍烘托得十分熱鬧。
東超主場拉普拉普灌籃圓頂體育館座位約4600 為因應賽事加設「VIP席」
據了解，拉普拉普灌籃圓頂體育館的座位大概4600個，至於門票販售情形要等到明天才會公布。這次東超的贊助單位包括麥當勞、Tik Tok、SPALDING、Dusit Thani、Philippine Airlines、直播吧。
東超球場內部雖然不像日本、韓國等國家的一級球館那樣豪華，但相當有特色，球館的標誌性圖案就是民族英雄拉普拉普，很有特色。而在球員練習時一些球迷就在場外等候，相當熱情。而為因應東超賽事，場邊也加設「VIP席」，滿足更高規格的看球需求。
為什麼叫拉普拉普市？源自有趣的小歷史故事
在地理大發現時期，葡萄牙探險家麥哲倫從菲律賓宿霧登陸，但遭到麥克坦島上的部落抵抗，酋長拉普拉普率眾抵抗，麥哲倫在戰鬥過程中於1521年4月27日死亡，一代傳奇航海家就此殞命。菲律賓人為了紀念拉普拉普，就將此處命名為「拉普拉普市」。
而在拉普拉普市的灌籃圓頂體育館，球館外的圖案就是當地英雄拉普拉普，除此之外該城上有立有他的雕像，讓人能一睹宿霧當地人文。
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