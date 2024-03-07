愛貓「翻肚躺地萌翻」！貓奴發現超糗真相 牠尷尬：竟然被抓包了
家裡有養貓的人都知道，貓咪最愛滾來滾去、活蹦亂跳，經常會有許多可愛的場面出現。然而一名飼主家裡養了一隻短腿貓「小紅」，近日常常喜歡翻肚躺在地板上，並且瞪大雙眼萌萌的看著主人，也讓主人都記錄下來，沒想到某次主人意外打開一個「熱成像特效」時候，卻意外發現小紅的秘密，引起許多貓奴笑翻。
記者張嘉哲/綜合報導
一名飼主家裡養了一隻短腿貓，名為「小紅」，主人也幫愛貓經營IG，粉絲追蹤人數已經有「1.1萬人」，人氣也是非常高。近日，飼主發出一段影片表示「最近我發現，小紅子總是喜歡這樣躺在地板上」只見影片當中，短腿貓小紅整隻「翻肚」躺在地板上，看上去非常悠哉，還瞪大雙眼看著主人，超級萌！
然而主人某次在拍攝影片時，切換到一款「熱成像特效」，結果卻意外發現，原來小紅這樣的姿勢時，竟然是在「放屁」，讓他哭笑不得的說「我一開始本來覺得這樣翻肚躺著很可愛所以拍起來，沒想到用了這個特效之後，才發現她在放屁」。
貼文曝光後，吸引超過4.8萬名貓奴按讚，不少人都笑翻表示「超級好笑XD」、「我突然間明白了什麼，不然我一直以為我的貓是在賣萌.....」、「可惡！我家的貓也常常這樣躺，該不會也在放屁吧」、「貓貓：被你抓包惹.....」、「我真的要笑死了，放屁也不影響裝可愛的部分」、「笑翻了，你家的短腿貓真的好可愛唷」。