半導體業平均薪資出爐！台積電4年首下滑 員工平均薪資273.7萬元
半導體業是人人稱羨的高薪工作，近日各家財報出爐，排名也有明顯洗牌，其中台積電4年來首度下滑，去（2023）年平均員工薪資跌破300萬元大關，來到273.7萬元，前一年317.5萬元，少了13.8%，而根據目前已公告資訊統計，聯發科以384.5萬元奪冠第一，接著是聯詠378.4萬元，跟創意354萬元，同時也是唯三家有破300萬的半導體公司，另旭準為299.8萬元、力旺279.4萬元、天鈺240萬元及聯電201.5萬元，員工平均薪資都有破200萬元。
記者林莞茜／綜合報導
根據台積電最新財報，員工在2023年平均薪資為273.7萬，較前一年317.5萬元減少13.8%，在福利部分也下降，2023年下滑12.63%至為301.5萬元，前一年為344.6萬元。
台積電在年報中指出，其員工薪資報酬政策，是提供員工在同業平均水準以上的薪酬舆福利。員工的薪酬包含按月發給之薪資、按季結算經營績效發给之業績獎金、公司根據年度獲利狀況所發放之酬勞（分紅）以及根據全球員工購股計畫所發給之補助金。
台積電去年總營收2兆1617億元，年減4.5%，獲利8384.98億元，年減17.5%，每股盈餘32.34元，與去年同期相比，2023年第四季營收大致持平，與前一季相比，2023年第四季營收增加了14.4%，稅後純益則增加了13.1%。