華爾街傳奇投資人示警！發生「經濟衰退」概率高　美股恐暴跌30%

半導體業平均薪資出爐！台積電4年首下滑　員工平均薪資273.7萬元

▲台灣半導體業平均薪資出爐！台積電4年首下滑，員工平均薪資273.7萬元。（圖／翻攝自Pixabay）
▲台灣半導體業平均薪資出爐！台積電4年首下滑，員工平均薪資273.7萬元。（圖／翻攝自Pixabay）

記者林莞茜／綜合報導

半導體業是人人稱羨的高薪工作，近日各家財報出爐，排名也有明顯洗牌，其中台積電4年來首度下滑，去（2023）年平均員工薪資跌破300萬元大關，來到273.7萬元，前一年317.5萬元，少了13.8%，而根據目前已公告資訊統計，聯發科以384.5萬元奪冠第一，接著是聯詠378.4萬元，跟創意354萬元，同時也是唯三家有破300萬的半導體公司，另旭準為299.8萬元、力旺279.4萬元、天鈺240萬元及聯電201.5萬元，員工平均薪資都有破200萬元。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據台積電最新財報，員工在2023年平均薪資為273.7萬，較前一年317.5萬元減少13.8%，在福利部分也下降，2023年下滑12.63%至為301.5萬元，前一年為344.6萬元。

台積電在年報中指出，其員工薪資報酬政策，是提供員工在同業平均水準以上的薪酬舆福利。員工的薪酬包含按月發給之薪資、按季結算經營績效發给之業績獎金、公司根據年度獲利狀況所發放之酬勞（分紅）以及根據全球員工購股計畫所發給之補助金。

台積電去年總營收2兆1617億元，年減4.5%，獲利8384.98億元，年減17.5%，每股盈餘32.34元，與去年同期相比，2023年第四季營收大致持平，與前一季相比，2023年第四季營收增加了14.4%，稅後純益則增加了13.1%。

台積電ADR衝新高價、外資拉高目標價競賽　陸行之示警看升價原因

台積電ADR創高！市值居全球第10　今股價768天價、市值逼近20兆元

台積電又創天價757元　台股早盤大漲250點！站上19750點再創高

「熊本熊」推手不再連任！日媒：當地知事選戰擬聚焦台積電等議題

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞