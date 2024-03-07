《COMEBUY》X《原神》推出「茶香邂逅之旅」限量禮品等你來拿！

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COMEBUY今年邁向第二十二年，領先業界以最高標準，自行設立安全實驗室，針對每批到門市原物料進行嚴格自主檢驗，並且透過第三方公證單位，進行茶葉檢測，為所有客人層層用心把關。今年就在初春之際與超高人氣開放世界遊戲（原神）聯名推出飽足系組合新品「大麥紅三料」「大麥奶雙料」，以升級新組合方式，搭上原經典的鮮萃「大麥紅茶」，只要撕開杯膜就能聞到陣陣撲鼻而來的新鮮大麥香氣，以阿薩姆紅茶與大麥煎焙炒香製成，其口感溫潤、風味迷人，對於喜歡喝飲料又在乎健康的粉絲，更是滿足不加糖也可擁有甘甜麥香的訴求。本次原神限定活動飲品，更是以咀嚼飽足為設計前提，搭配選用：低卡寒天晶球、Q彈粉條及整顆統一布丁加入飲料，是春暖花開時節最適合身體的飲品選擇。
原神啟動 可莉玩家報到
「原神」是由米哈游開發、NIJIGEN 代理的開放世界冒險RPG。玩家可在遊戲中探索一個稱為「提瓦特」的幻想世界。在這廣闊的世界中，可以踏遍七國，邂逅性格各異、能力獨特的同伴，一同對抗強敵；也可以不帶目的地漫遊，沉浸在充滿生機的世界裡，讓好奇心驅使自己發掘各個角落的奧秘。原神全新4.5版本「鋩鋒錦間裁」於2024年3月13日上線，本次攜手台灣COMEBUY、香港COMEBUYTEA聯名主打角色「琴」與「可莉」也將於4.5版本加入新登場的「集緣祈願」！新五星角色「千織」活動祈願也即將開啟。限定五星角色「荒瀧一斗」、「那維萊特」、「楓原萬葉」也將復刻登場，並開放全新活動「升煉研巧萬策金」、「茸茸城堡大喵險」、「弘辯的溢神效應」、「圓圓滾滾交叉火力」等活動，參與活動可以獲得精煉素材、原石、智識之冕、角色經驗素材等獎勵。各位旅行者趕緊來COMEBUY現場門市，一起參與「茶香邂逅之旅」喝限定大麥合作聯名飲品，收藏各式原神限定周邊商品。更多訊息請見：《COMEBUY》官網。