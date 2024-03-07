38婦女節8大速食優惠！麥當勞、必勝客買一送一　肯德基炸雞桶299

《COMEBUY》X《原神》推出「茶香邂逅之旅」限量禮品等你來拿！

▲COMEBUY超狂啟動聯名原神，兩款專屬角色飲料杯，隨機帶走好喝大麥限定飲品。（圖／品牌提供）
▲COMEBUY超狂啟動聯名原神，兩款專屬角色飲料杯，隨機帶走好喝大麥限定飲品。（圖／品牌提供）

生活中心／綜合報導

 這個冬天特別寒冷，是否已經開始期待溫暖春天的到來呢？為重新啟動身體的動能，COMEBUY特別選在入春的三月推薦經典大麥系列；並找來超高人氣開放世界遊戲《原神》，共同推出二款專屬飽足系限定聯名飲品：【大麥紅三料、大麥奶雙料】。希望帶給粉絲與玩家，最狂經典遊戲及耐喝飲品的雙重體驗。除了二款不能錯過的聯名飲品，更為粉絲玩家舉辦「茶香邂逅之旅」店面活動，限量贈送獨家遊戲虛寶卡、角色杯墊和透扇，本次更推出專屬珍藏的角色立牌，要讓粉絲都能蒐藏起來。凡於活動期間2024年3月15日(五)至4月14日(日)，至全台COMEBUY現場門市購買原神(大麥紅三料、大麥奶雙料) 聯名飲品任二杯，立即隨機贈送各一 (遊戲虛寶卡)、(角色杯墊及透扇)，任四杯(含以上) 指定活動飲品，還可額外再獲得一個專屬珍藏立牌。數量有限，贈完為止。初春最撼動人心的遊戲聯名—原神！啟動！與我們一起前往未知的冒險旅程。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲COMEBUY超狂啟動聯名原神，購買限定大麥活動飲品(大麥紅三料、大麥奶雙料)，贈送專屬周邊商品。（圖／品牌提供）
▲COMEBUY超狂啟動聯名原神，購買限定大麥活動飲品(大麥紅三料、大麥奶雙料)，贈送專屬周邊商品。（圖／品牌提供）
風靡日韓麥香　鮮萃經典大麥

COMEBUY今年邁向第二十二年，領先業界以最高標準，自行設立安全實驗室，針對每批到門市原物料進行嚴格自主檢驗，並且透過第三方公證單位，進行茶葉檢測，為所有客人層層用心把關。今年就在初春之際與超高人氣開放世界遊戲（原神）聯名推出飽足系組合新品「大麥紅三料」「大麥奶雙料」，以升級新組合方式，搭上原經典的鮮萃「大麥紅茶」，只要撕開杯膜就能聞到陣陣撲鼻而來的新鮮大麥香氣，以阿薩姆紅茶與大麥煎焙炒香製成，其口感溫潤、風味迷人，對於喜歡喝飲料又在乎健康的粉絲，更是滿足不加糖也可擁有甘甜麥香的訴求。本次原神限定活動飲品，更是以咀嚼飽足為設計前提，搭配選用：低卡寒天晶球、Q彈粉條及整顆統一布丁加入飲料，是春暖花開時節最適合身體的飲品選擇。

▲COMEBUY超狂啟動聯名原神，購買限定大麥活動飲品(大麥紅三料、大麥奶雙料)，贈送專屬周邊商品。（圖／品牌提供）
▲COMEBUY超狂啟動聯名原神，購買限定大麥活動飲品(大麥紅三料、大麥奶雙料)，贈送專屬周邊商品。（圖／品牌提供）
原神啟動　可莉玩家報到

「原神」是由米哈游開發、NIJIGEN 代理的開放世界冒險RPG。玩家可在遊戲中探索一個稱為「提瓦特」的幻想世界。在這廣闊的世界中，可以踏遍七國，邂逅性格各異、能力獨特的同伴，一同對抗強敵；也可以不帶目的地漫遊，沉浸在充滿生機的世界裡，讓好奇心驅使自己發掘各個角落的奧秘。原神全新4.5版本「鋩鋒錦間裁」於2024年3月13日上線，本次攜手台灣COMEBUY、香港COMEBUYTEA聯名主打角色「琴」與「可莉」也將於4.5版本加入新登場的「集緣祈願」！新五星角色「千織」活動祈願也即將開啟。限定五星角色「荒瀧一斗」、「那維萊特」、「楓原萬葉」也將復刻登場，並開放全新活動「升煉研巧萬策金」、「茸茸城堡大喵險」、「弘辯的溢神效應」、「圓圓滾滾交叉火力」等活動，參與活動可以獲得精煉素材、原石、智識之冕、角色經驗素材等獎勵。各位旅行者趕緊來COMEBUY現場門市，一起參與「茶香邂逅之旅」喝限定大麥合作聯名飲品，收藏各式原神限定周邊商品。更多訊息請見：《COMEBUY》官網。 

▲COMEBUY超狂啟動聯名原神，推出原神限定活動新品飲料。（圖／品牌提供）
▲COMEBUY超狂啟動聯名原神，推出原神限定活動新品飲料。（圖／品牌提供）
▲COMEBUY超狂啟動聯名原神，購買限定大麥活動飲品，贈送專屬周邊商品。
▲COMEBUY超狂啟動聯名原神，購買限定大麥活動飲品，贈送專屬周邊商品。（圖／品牌提供）

特企／戀愛模擬遊戲《Voice Love on Air》即將於3/14上市

特企／「NTT Arts NOVA 藝想春天」即將登場！國內外13檔精彩演出

特企／挑選婚戒看這裡！亞立詩推出粉紅鑽　引領婚戒新趨勢

特企／業界巨擘齊聚座談　Showmore打造平台搬遷新格局

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞