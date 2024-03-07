hololive、CAPSULE 第三波合作來了！主題聯名咖啡廳最新情報曝光

人氣 VTuber 事務所hololive production 與主辦單位 CAPSULE，先前攜手帶來新春風 Cheer UP 快閃店、Cheer UP 路跑等活動，近期更進一步公開了該系列的第三波「主題聯名咖啡廳」活動消息，以及即將在 4/13 登場的路跑詳細周邊，引發粉絲熱烈討論！
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本次「hololive production X CAPSULE Cheer UP」主題聯名咖啡廳為 Cheer UP 系列的第三波活動，參與 VTuber 包含 hololive 的 Oozora Subaru、Usada Pekora，hololive Indonesia 的 Kaela Kovalskia、Kobo Kanaeru，以及 hololive English 的 Gawr Gura、Koseki Bijou 共六位成員，即將於 4/14 ~ 4/28 在台北正式登場。繼去年 CAPSULE 帶來的櫻花季主題咖啡廳大受粉絲好評後，今年以啦啦隊風格又將帶來怎麼樣的驚喜，令粉絲相當期待，更多限定周邊、餐點及訂位方式將陸續於活動官方粉絲專頁公開，千萬不能錯過！
即將於4月13日 登場的 Cheer UP 路跑活動，近期更公開了路跑限定的三款「物資包」內容物，包含：路跑手冊、號碼布、T 恤、證明獎牌、刺繡襪、水瓶等各種路跑必備商品，依照不同價位還可以獲得運動毛巾、收納袋、雨衣等更多限定周邊！另外，除了報名時跑者限定可以加購的「人物無框畫」之外，只要在活動當日跑完全程，跑者即可兌換「Cheer UP 應援御守」一枚，讓大家都能帶著滿滿收穫回家。此外，現場除了路跑主活動外，還有限定小活動及攤位等著你！