川普拜登都不挺？馬斯克喊「誰都沒捐」 外媒認金錢外的影響更大
美國總統大選初選的關鍵戰役「超級星期二」（Super Tuesday）結束，隨著海利（Nikki Haley）宣布宣布退出競選活動，美國總統大選再次上演拜登與川普的對決幾成定局。之前有美國媒體報導億萬富豪馬斯克（Elon Musk）與川普會面，川普尋求爭取馬斯克的金援。對此，馬斯克在個人的X上發文澄清，強調自己沒有向任何一位美國總統候選人捐款。
記者倪浩軒/綜合報導
《紐約時報》日前披露，馬斯克與川普在佛州莊園會面，同場還有其他幾位富有的共和黨捐款者。報導一出，讓外界議論馬斯克是否決定在今年美國大選中押寶在川普身上。
對此，馬斯克6日在個人的X上發文表示，「讓我把話說得超清楚，我不會向任何一位美國總統候選人捐款」。
不過，馬斯克作為知名富豪與商業人士，即使沒有捐款，他的言行依然被視為能夠對大選帶來重要影響。
《華盛頓郵報》就指出，馬斯克近期經常在X上發文抨擊民主黨的移民政策，批評拜登「鼓勵」非法移民，因為這些移民能夠成為民主黨的潛在支持者，而這些說法就是「對川普的最大幫助」。馬斯克對移民政策的立場與川普的看法相互呼應，且馬斯克在收購推特（現為X）之後，堅持X必須成為「言論自由區」，這也讓以發表煽動與爭議言論聞名的川普與川普的支持者們，獲得能夠發揮的舞台。
《華盛頓郵報》直言，馬斯克本身的言論以及他對X管控的立場，強化了支持川普的極右翼言論傳播，這對於川普競選活動所帶來的好處早已遠遠超過政治獻金的價值。