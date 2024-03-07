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人口紅利、重大投資助攻　仁武大樓實登站上3字頭

▲多城國際6日舉辦春酒晚宴，同時也公佈亮眼成績。（圖／記者陳美嘉攝）
▲多城國際6日舉辦春酒晚宴，同時也公佈亮眼成績。（圖／記者陳美嘉攝）

記者陳美嘉／高雄報導

成立於1996年的多城國際，6日舉辦「再回首，最好就是現在」春酒晚宴，同時也公佈亮眼成績。多城國際協理李汪成表示，公司成立28年來，蓋了20場透天、588戶，大樓則推了12場、1,476戶，透天加大樓總計2,064戶。今年依推案計劃，將在後港東段及菜公段再動工兩個大樓案，兩案總銷約31億元。

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李汪成指出，公司近年的選地偏好鄰近交通便利的高速公路，像是早在12年前就鎖定88快速道路，推出「亞」、「M」、「MM」等案；6年前轉進北高雄國道鼎金交流道附近推出「H&M」、「M+」，以及於高雄仁武84期重劃區陸續推「多城市I」、「多城市II」及「多城me」，3個大樓案銷售繳出亮眼成績單；今年將動工的兩場也都是鄰近高速公路，因為便利的交通才能帶來人口的流動。

負責銷售的立永國際總經理朱建雄表示，高雄縣市在2010年合併，合併後高雄市整體人口從277萬3433人，到今年2月人口數為273萬7016人，減少3萬6417人，但是，「仁武區」人口卻從縣市合併時7萬2453人，增至9萬7606人，增加了2萬5153人，人口增幅34.7%，為全市增幅最大的行政區。

多城國際協理李汪成指出，仁武區地理條件優越，不論到左營、鼓山、三民、鳳山，車程都在15分鐘左右，近期又有豐富的重大投資案，像是仁武工業區、仁武航太產業園區、半導體S廊帶，以及台積電確定要設廠的計劃，讓基期相對低的仁武區成為置產族、首購族的優先選項。

立永國際總經理朱建雄說，多城國際的品牌效應在「多城市I」完工後特別明顯，位於84期重劃區坐北朝南，以時尚精工的品質及建材、科技人性的售後服務讓消費者心動，目前銷售的「多城市II」已售四成，成交都站上每坪30萬，實登最高每坪32.7萬，該案預計年底完工。而去年底才進場銷售的「多城me」，由於公設比低、2房雙衛浴、戶戶送Panasonic全熱交換器及台達電四合一暖風機等訴求，符合現代人生活需求，加上戶數僅41戶，現僅剩下個位數，近期成交也站上每坪30.6萬。

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