人口紅利、重大投資助攻　仁武大樓實登站上3字頭

我是廣告 請繼續往下閱讀
負責銷售的立永國際總經理朱建雄表示，高雄縣市在2010年合併，合併後高雄市整體人口從277萬3433人，到今年2月人口數為273萬7016人，減少3萬6417人，但是，「仁武區」人口卻從縣市合併時7萬2453人，增至9萬7606人，增加了2萬5153人，人口增幅34.7%，為全市增幅最大的行政區。
多城國際協理李汪成指出，仁武區地理條件優越，不論到左營、鼓山、三民、鳳山，車程都在15分鐘左右，近期又有豐富的重大投資案，像是仁武工業區、仁武航太產業園區、半導體S廊帶，以及台積電確定要設廠的計劃，讓基期相對低的仁武區成為置產族、首購族的優先選項。
立永國際總經理朱建雄說，多城國際的品牌效應在「多城市I」完工後特別明顯，位於84期重劃區坐北朝南，以時尚精工的品質及建材、科技人性的售後服務讓消費者心動，目前銷售的「多城市II」已售四成，成交都站上每坪30萬，實登最高每坪32.7萬，該案預計年底完工。而去年底才進場銷售的「多城me」，由於公設比低、2房雙衛浴、戶戶送Panasonic全熱交換器及台達電四合一暖風機等訴求，符合現代人生活需求，加上戶數僅41戶，現僅剩下個位數，近期成交也站上每坪30.6萬。