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特企／南科質感第一環　鹽行重劃首發案賣逾9成

▲鹽行國中重劃區的綠地與親水環境，成為台南人不容錯過的優越居住區塊。（圖／品牌提供）
▲鹽行國中重劃區的綠地與親水環境，成為台南人不容錯過的優越居住區塊。（圖／品牌提供）

本報訊

從竹科造就出的竹北高鐵特區富人聚落的經驗，科技園區新貴置產，偏好親近水岸、擁抱綠意，而且具備優質教育資源的環境。眼光轉向當紅的南科，台南永康鹽行國中重劃區隨著東西向北外環快速道路開通，15分鐘連接南科9萬科技新貴購屋剛需的交通優勢，討論熱度與買氣攀升，交通紅利加持、低密度街廓藍圖、加上永康市區成熟機能支撐和鹽行雙語國中設立，讓該區房市成為科技人眼中的「南科質感第一環」。

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盤點房市「南科概念股」，最近只要4分鐘就到南科的善化LM重劃區，痛點是生活機能沒到位，且到市區要35分鐘，近一年新案行情約在36萬元，從客層來看算南科的新兵訓練中心。鹽行重劃區則位於南科跟台南市的中心點，車程約15分鐘就可到南科或進市區，去年初登場的首發案「遠雄綠禾」實價登錄已確立4字頭行情水準，南科人就佔已購客的七八成。與鹽行相隔一條永安橋的史博館特區，同樣訴求南科光環，但因超商跟學區都尚未到位，在建案祭出訂金到交屋49萬起的優付方案炒熱話題下，吸引到投資盤多過於自住盤。

進入市中心後就面臨交通尖峰時刻擁塞的問題，到南科要23分鐘的東區平實營區有南紡商圈坐鎮，預售實登行情達52~57萬之譜，南科客比例開始驟降，以在地自營商老闆為主力。北區鄭仔寮重劃區，靠近海安商圈，新案行情約在50萬左右。最早訴求南科題材的安南九份子重劃區，距南科開車要30分鐘，漲勢趨於冷靜，新案成交落在35-42萬間。最後到南科要40分鐘以上的安平市政特區，新案實登行情約在4字頭上下。

遠雄房地產行銷副總馬志忠指出，客戶PK過一輪會發現，在地客離不開舊市區，南科人因為工作特性把交通列為考量，也難進到舊市區，唯獨位在中心點的鹽行重劃區，既能坐收平實重劃區比價效應外溢的買氣，又滿足南科人的交通和對生活環境與學區教育資源的需求。

遠雄在鹽行賣超過9成的一期「遠雄綠禾」，244戶量體適中，又是區域首發案，具有保值空間，頗受自住客跟南科人青睞，壓軸戶型為面40米主幹道永安路的38坪三房，享永久棟距、戶戶邊間、雙衛浴開窗，建案祭出感恩回饋，簽約就送掃拖機器人，樹梢戶再加碼贈送65吋電視機，限量送完為止。據了解第二期推案正積極醞釀中，基地為2528坪三面臨路角地、面向綠堤和校園的幽靜街廓，將訴求「世外桃源」定位，與一期重劃區門戶做區隔，規劃上為因應從竹科調派到南科投入先進製程的高階科技人才需求，產品規格上調到28~47坪三至四房，預計今年第二季進場。

【遠雄綠禾】
壓軸38坪三房｜最近北外環重劃區
貴賓專線：0800-623-888
更多詳情：https://lin.ee/olgGhDn

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