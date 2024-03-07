特企／南科質感第一環　鹽行重劃首發案賣逾9成

我是廣告 請繼續往下閱讀
進入市中心後就面臨交通尖峰時刻擁塞的問題，到南科要23分鐘的東區平實營區有南紡商圈坐鎮，預售實登行情達52~57萬之譜，南科客比例開始驟降，以在地自營商老闆為主力。北區鄭仔寮重劃區，靠近海安商圈，新案行情約在50萬左右。最早訴求南科題材的安南九份子重劃區，距南科開車要30分鐘，漲勢趨於冷靜，新案成交落在35-42萬間。最後到南科要40分鐘以上的安平市政特區，新案實登行情約在4字頭上下。
遠雄房地產行銷副總馬志忠指出，客戶PK過一輪會發現，在地客離不開舊市區，南科人因為工作特性把交通列為考量，也難進到舊市區，唯獨位在中心點的鹽行重劃區，既能坐收平實重劃區比價效應外溢的買氣，又滿足南科人的交通和對生活環境與學區教育資源的需求。
遠雄在鹽行賣超過9成的一期「遠雄綠禾」，244戶量體適中，又是區域首發案，具有保值空間，頗受自住客跟南科人青睞，壓軸戶型為面40米主幹道永安路的38坪三房，享永久棟距、戶戶邊間、雙衛浴開窗，建案祭出感恩回饋，簽約就送掃拖機器人，樹梢戶再加碼贈送65吋電視機，限量送完為止。據了解第二期推案正積極醞釀中，基地為2528坪三面臨路角地、面向綠堤和校園的幽靜街廓，將訴求「世外桃源」定位，與一期重劃區門戶做區隔，規劃上為因應從竹科調派到南科投入先進製程的高階科技人才需求，產品規格上調到28~47坪三至四房，預計今年第二季進場。
【遠雄綠禾】
壓軸38坪三房｜最近北外環重劃區
貴賓專線：0800-623-888
更多詳情：https://lin.ee/olgGhDn