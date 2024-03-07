特企／韓國消費越買越省？「TWQR」台韓跨國購物服務優惠到四月底

韓國賞櫻重點路線包含首爾伊甸園櫻花路、昌德宮，釜山鎮海櫻花大道、三樂江邊公園等景點勝地，購買伴手禮也是必要的行程之一，現在「TWQR」於韓國開通後導入國人熟悉而喜愛掃貨的CU便利超商、GS25便利超商、便利超商、新世界免稅店、EDIYA Coffee等約4萬多家特約商店！
財金公司表示台韓雙邊觀光、經貿及金融關係交流緊密，在疫情前每年互訪即高達250萬人次，更是國人出國旅遊排行榜常勝軍，藉由「TWQR」進行消費支付，不只省去臨櫃換鈔的時間，要持有慣用的銀行 APP，即可在韓國標示有「TWQR」的商店消費購物，一掃QR Code，彈指間支付完成，未來也將合作更多的特約店家，讓國人旅行購物無負擔，直接掃碼還可以省下1.5%跨國刷卡手續費，讓精打細算的民眾能享有更多優惠。
首波開通「TWQR」於韓國掃碼購物的發卡機構，計有臺灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、上海銀行、高雄銀行、兆豐銀行、臺灣企銀、新光銀行、元大銀行及花蓮二信等13家，其他銀行及電支機構未來也將陸續響應加入，同時為歡慶「TWQR」登陸韓國成功，即日起到4月底前，至韓國配合店家使用「TWQR」進行消費支付，最高可享15%現金回饋！ 3月底前到CU便利超商消費滿5,000韓元還可再享現折2,000韓元的店家加碼優惠；提醒民眾要把握難得的TWQR優惠機會，在韓國開心消費買好、買滿，盡情消費享好康！ 詳細活動辦法請見官網．
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