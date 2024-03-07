張蘭「仿靈堂穿搭」賣胸貼！大S發聲反霸凌 靠兩句話全反擊
大S與韓團「酷龍」具俊曄再婚2年以來一直隱居，日前夫婦倆赴小S公公許慶祥的靈堂上香，大S身穿黑色薄紗透視裝，遭前婆婆張蘭蹭熱度，張蘭直播帶貨時，穿著黑色胸罩，搭配大S同款灰色大衣，賣起胸貼、內衣，對此，大S工作室轉發一名微博網友的反霸凌貼文，發聲：「感謝所有正義之士的表態，事實正是如此。」
記者羅凌筠／綜合報導
微博網友內文提到，「當大S出現在葬禮現場，大家依然會為閃光燈下曝露的內衣興奮不已，覺得掌握了驚天證據，並以此指責其天性放蕩。以上種種皆是厭女，無他。」而對於大S當日的衣服、髮飾是刷汪小菲的卡買的，網友也為她抱屈，認為大S離婚是無過錯方，「她沒有任何法律、道德上的過失。但作為純粹的受害者，依然受到社會強烈抨擊。」
網友寫道：「無論大S是否再婚，和誰再婚，按照離婚協議支付賠償費、撫養費都是義務而不是賞賜。賠償給大S的錢，無論是何種形式，是支票，現金，房產，還是信用卡，都是大S的資產，哪裡存在花前夫的錢？再者，以男方的社會經驗，律師、張蘭坐鎮，你覺得汪小菲先生的離婚協議會吃虧？為什麽還有一堆信徒指責大S狂撈？」
最後，網友表示：「當你看到一位無辜的女性，被前夫羞辱、栽贓，污蔑，被前婆婆及其員工嘲笑消費。你依然可以說，我看都不是好東西，我都不支持。這是你的權利。我理解。但我永遠支持受害者。因為我不願意芸芸眾生中的你，將來有一天也受到霸凌。」大S透過工作室轉發，留言：「感謝所有正義之士的表態，事實正是如此。」
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