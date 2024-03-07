攤開一年總報酬！這檔高息ETF達58.8%、超車台積電的48.1%
美股四大指數3月6日全面收紅，也帶動台股今（7）日早盤大漲再創新高，重量級指標股台積電更在盤中刷新769元歷史天價，總計今年以來已上漲28.2%，近一年也有48.1%的漲幅。不過就在市場目光都集中AI指標股的同時，市場上另一個人氣族群高股息ETF，默默繳出了不輸台積電的高報酬！其中凱基優選高股息30（00915）以58.8%的一年含息總報酬，領先護國神山10%報酬率。
記者許家禎／台北報導
根據統計，近一年總報酬，00915達58.8%，優於台積電的48.1%，也是盤面上唯一一檔報酬超車護國神山的高股息ETF。另外，0056、00919、00918、00713近一年總報酬率都有40%以上。0090、00878、00731則有30%以上。而00915今日也氣勢如虹，單日上漲2.98%成為高股息ETF 3月7日漲幅冠軍，收在今日最高點24.57元，再寫歷史新高價。
台灣投資人愛高息，高股息ETF始終人氣不減，但在優質成份股的貢獻下，台股高股息ETF不只能配息，股價上漲動能也不輸指標個股。00915即將在本月18日進行掛牌上市以來的第五次配息，預計每受益權單位數配發0.72元，以3月6日的收盤價23.86元換算，本次殖利率3.01%，預估年化殖利率可達12%，投資人若是想參與除息，最後買進日是3月15日。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。