況明潔演小三遭砸車窗洩憤 崔佩儀收到整盒冥紙、穢物崩潰
況明潔與葉華在三立八點檔《天道》飾演母女，兩人在劇中都屬小三體質，況明潔說自己演戲真是小三的命，以前遇到觀眾太入戲，報復她洩憤，她的車窗被砸，車上的東西都被偷走，她記得崔佩儀更慘，當時演小三，粉絲寄禮物給她，一個包裝精美的心型喜糖盒，但況明潔發現不對，叫她不要打開，以免影響拍戲心情，結果崔佩儀硬要看，發現是穢物和冥紙結果就大崩潰。
記者羅凌筠／綜合報導
葉華可有6次演小三的經驗，對手演員很豐富，交手過沈世朋、丁力騏和李興文，難怪況明潔會虧她是真正狐狸精，她笑說雖當過很多人的小三，但跟李興文激情戲比較多，「興文哥很正經，是我心中永遠的班長，每次拍親密戲他都會臉紅耶。」所以拍戲有時就故意撩他，牽手時就會對他摳摳手，「但我感覺他有時都沒有發現。」
而網友對小三專業戶葉華也沒在客氣，最常罵她不得好死，但葉華對這種謾罵已經聽得習慣了，她倒覺得越謾罵、表演越慘她越開心。她笑說自己個性比較男生，再加上菸嗓，有時真演不出撒嬌的感覺，「我從以前談戀愛都沒有在撒嬌了，有天有個台詞要我撒嬌叫李興文的名字，我大概講了七、八次，導播都不給我過，到導演說我這聲音都不行，但現在已經慢慢學會再撒嬌一點了。」
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