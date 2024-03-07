中職／富邦悍將申皓瑋3打點「夠悍」！「宇宙邦」賞給韓職4連敗
富邦悍將今（7）日於高雄國慶球場，對戰韓職高陽英雄二軍，申皓瑋加上張進德的火力輸出，2人貢獻5分，終場帶領球隊以6:1獲勝，延續熱身賽對韓職四連勝的戰績。同一時間，另一場對戰台灣業餘球隊全越運動，同樣以勝利之姿6:3坐收。
實習記者掌聿嘉/綜合報導
此次對戰，富邦悍將先發投手布蘭登主投三局無失分，相比2月28日對戰台鋼雄鷹的投2局失1分，狀態明顯回穩不少。而悍將打線也以火力支援，四局上半靠著申皓瑋的陽春砲打出氣勢，接著靠林哲瑄及代打的張進德獲得保送，老將蔣智賢發揮基本功，高飛犧牲打送回來一分。五局上申皓瑋一記二壘安打，將比分拉至4:0。
本場悍將唯一失分出現在五局下半，中繼投手岳少華被敲兩安打，加上一顆暴投痛失1分。不過，球賽後段悍將再掀攻勢，靠著小將孔念恩、張宥鈞的串聯安打，加上張進德的適時一擊，終場富邦悍將以6:1完勝高陽英雄二軍。
端看富邦悍將熱身賽戰績，至今已累積10勝2敗1和，勝率高達八成。以攻擊面來看，打線都能串聯起來，幾位球隊主力，如：申皓瑋、張進德、范國宸等人也都穩定發揮。此外，悍將的鐵牛棚也功不可沒，依舊維持好表現甚少失分。
下一戰將在稻江球場對戰台鋼雄鷹，這也是目前富邦悍將在熱身賽的對戰組合中，唯一輸球的隊伍。
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