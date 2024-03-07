台版「熔爐」！南投大鞍國小校長涉性侵、性騷29學生　遭監委彈劾

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監院說，據證據顯示，劉育成長期在家長間營造良好形象也善於結交權力人士，使其博取家長信任，於任職期間利用教學、關懷學生之名義與機會，加害學生，甚至利用與學生之間年齡及權力不對等關係，發展師生戀或違背學生意願與學生發生性行為，均令學生創傷嚴重。
此外，監院也說，劉育成在相關機關調查期間意圖干擾調查、犯後態度不佳，無視南投縣政府告知之「遠離校園及疑似被害人」函令，不僅仍試圖指揮校務，甚至透過民意代表施壓學校及南投縣政府教育處、聯繫疑似被害學生，2023年已遭監院糾舉。
監院也提到，相關證據指明，劉育成對男學生的態度傾向嚴厲，曾對數名男學生「拳打腳踢、捶打胸口、用『愛的小手打』打到斷掉、拿藤條打……」；雖然劉育成否認體罰，推稱是經家長同意所為，但劉育成之說法，實已自證確實有利用愛的小手、藤條等物對學生施予處罰。
劉育成惡行不只如此。監察院說，劉育成性侵害、性騷擾學生發生在其為學生補習、家教時；此外，證據顯示，劉育成在83年到93年任教於南投縣雲林國小、延平國小這十年左右期間，在校外為學生收費補習，長期在校外兼差收費補習，已屬違法。
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