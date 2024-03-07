性平三法新法38婦女節上路！婦團認權責劃分難釐清 衛福部給說法
立法院2023年進行平三法修正案，並將於明日38婦女節正式施行，婦女團體今（7）日上午舉行記者會，認為性騷法修法後仍以「違反意願」作為性騷定義仍不夠精確，且申訴時效、三法適用範圍複雜，恐讓被害人與第一線工作者無所適從，對此，衛福部回應若有遇到性騷狀況，可直接向警察局求助，由警方介入協助處理，相關適法性問題也可向113專線詢問。
記者林莞茜／綜合報導
婦女團體也在記者會上認為，性別平等工作法、性騷擾防治法、性別平等教育法三法之間，權責劃分不夠明確，衛福部保護司司長張秀鴛表示，民眾遇到性騷狀況，可直接報警處理，由警方評估該以三法中哪一管道處理，過程也會向當事人回報，而113保護專線會協助民眾釐清性平三法適用疑義，以及遇到性騷擾時該如何維護自身權益。
至於權責劃分部分，因性平三法法意各有不同，性教法要保護民眾受教權、性工法確保工作權，且即使三法合併，實務執行上，仍分屬不同機關業務。
行政院2023年7月，會通過《性騷擾防治法》、《性別平等教育法》，以及《性別平等工作法》修正草案，針對權勢性騷擾加重處分，最重可罰新台幣百萬、處3年徒刑，後續也將建置調查及教育訓練人才資料庫等配套措施防治性騷擾。
對於修法草案明訂性騷擾管轄權，校園事件優先適用性平法，其次為工作職場的性工法，其餘社會形態則歸在性騷法處理。《性別平等教育法》則增訂「校長或教職員工違反與性或性別有關之專業倫理行為」，也就是禁止師生戀。