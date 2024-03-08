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台南五妃街工地塌陷　黃偉哲：以市民安全為最優先考量

▲台南五妃街工地塌陷　黃偉哲前往視察調一切以市民安全為最優先考量。(圖／台南市政府提供)
▲台南五妃街工地塌陷　黃偉哲前往視察調一切以市民安全為最優先考量。(圖／台南市政府提供)

記者郭俊暉／台南報導

台南五妃街施工處6日傍晚塌陷意外，台南市府獲報迅速成立緊急應變所，除當場勒令建設公司停工外，也開罰27萬。市長黃偉哲7日表示，除了依法開罰，後續將要求建設公司做到包括透地雷達確認公共設施無掏空報告書等三點且經市府相關單位審核後，方得復工!黃偉哲也強調，「一切以市民生命財產安全為最優先考量！」

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▲除了五妃街案，黃偉哲也要求全面檢測建設公司的相關建案。(圖／台南市政府提供)
▲除了五妃街案，黃偉哲也要求全面檢測建設公司的相關建案。(圖／台南市政府提供)
針對台南市五妃街施工處塌陷意外，台南市長黃偉哲要求必須於8日前完成檢測，並要求成立「受理損害的陳情窗口」，建設公司也允諾將全力負責處理。

率團在東京行銷農特產的市長黃偉哲昨天也特別改變國外行程，提早返臺。黃偉哲今天一抵國門後，立刻偕副市長趙卿惠及葉澤山前往五妃街視察，議員蔡宗豪也到場關心。

黃偉哲也強調，後續將要求建設公司做到以下三要求，且經市府相關單位審核後，方得復工！第一、施工計劃書需提送工務局「施工計劃書諮詢小組」審查；第二、需檢送鄰房、道路高層水準點監測安全無虞報告；第三、透地雷達確認公共設施無掏空報告書。

市府工務局表示，檢測項目包含1.工地鄰房四周現況鑑定複查，包含傾斜、沉陷量；2.道路高層水準點複查，比對四周道路是否沉陷；3.透地雷達，包含西門路及五妃街。

除了五妃街案，黃偉哲也要求全面檢測該建設公司的相關建案，臺南市政府工務局表示，該建設公司於臺南正在施工的大樓案件共計五處，7日上午已協同土木技師公會，共同前往現場稽查。

此五處分別位於關廟區、仁德區、安南區，以及中西區。此次稽查重點包含：施工進度進行地上層施工者，稽查鄰房傾斜監測及工地安全措施；施工進度進行放樣者（現場未開挖），稽查工地安全措施，並要求逐層如實申報勘驗；施工進行連續壁開挖者，稽查並測量鄰房有傾斜，比對開工前鄰房現況鑒定資料。

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