新壽2月賺近6億！新光金虧損縮至9.3億 但仍遭中華信評全面降評
新光金控今（7）日公告今（2024）年2月自結獲利，受惠於新台幣貶值及積極從股票實現資本利得，子公司新光人壽2月稅後賺5.96億元，加上新光銀行獲利穩健成長，新光金2月稅後也賺了13.16億元，累計虧損縮小至9.34億元。不過，中華信評公司今日發布最新報告，全面調降新光金及其3家子公司新壽、新光銀行與元富證券的評等，若新光金大股東紛爭持續惡化，導致新壽出現治理缺失，還可能進一步下調。
記者顏真真／台北報導
中華信評表示，這次調降新光金、新壽、新光銀行及元富證券評等，主要認為未來1、2年新壽疲弱的獲利能力，將持續為其財務實力與集團整體的財務實力帶來壓力，也反映新壽因獲利波動幅度高於產業平均水準而衍生的風險、易受影響的資金來源結構，以及該公司為維持法定資本要求而面臨的困難。
不過，中華信評預期，新光金應可維持其在國內金融服務業中具競爭性的地位，特別是在壽險產業，預期新光金也會確保新壽能維持法定資本比的要求，而未來12個月至24個月期間，元富證券在新光金中的策略性地位或是該金控集團對元富證券的持股比例將不會發生重大變化。
只是，中華信評也提到，未來1至2年新光金信用結構若出現明顯惡化情況，包括新壽風險調整後資本水準因獲利不佳、VIF成長
趨緩或預期外的市場波動而下滑，新壽因獲利能力低於中華信評預測或額外發行龐大債務，導致無法將其資金來源結構比維持在中華信評的評等門檻內，還有新光金大股東之間紛爭持續，導致新壽出現治理缺失，進而可能影響該公司執行策略或是管理風險的能力，中華信評可能會調降新光金、新壽、新光銀行與元富證券的評等。