捨戰狼作風！劉建超有望接棒中國下任外長　重歸魅力外交

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《紐約時報》指出，中國在面臨海外投資不斷地減少的情況下，正在積極尋求「軟化形象」的做法，尤其是面對美國、歐洲等，同時也試著改善與鄰國的關係，而現年60歲的劉建超正發揮重要作用，報導形容「在紐約，他告訴台下的學者和商人，中國不尋求改寫由美國領導的全球秩序。在巴黎，他說中國的現代化有益於歐洲和世界。在北京，他告訴印度這個區域競爭國的駐華大使，中國希望兩國關係『重回健康穩定發展軌道』」
《德國之聲》亦引述消息人士說法，稱劉建超在中國外交部「口碑很好，頗具威望」，也被認為具有「友好、熱情和富有感染力」等特質，要求保持匿名的外交人士稱相較起中國其他的外交官，劉建超代表的是「老派外交又回歸了」，因為中國其他那些外交官，要不是以「戰狼」自居態度高傲地對話，要不然就是單純只會唸講稿。
現年60歲的劉建超，現任中共中央對外聯絡部部長，該部門過去主要負責與其他國家的共產黨保持密切聯繫和外宣工作，而國與國之間的工作都交給外交部，但劉建超卻在2022年擔任這一職務以來，出訪過20多個國家，會見了來自160多個國家的官員，更和美國國務卿布林肯會面，這對一位「中聯部負責人」來說是相當罕見的。
美國亞洲協會政策研究院中國分析中心研究員牛犇（Neil Thomas）就稱，劉建超接棒下一任外交部長的決定，很可能趁全國人大會議高調宣佈，他認為北京方面雖然對於「戰狼外交」的做法開始改變為樹立更有好形象，但並未改變中國希望在國際事務上扮演更強大角色的雄心，「他們只是採取了更明智一些的戰略。」