MLB／大谷翔平老婆何方神聖？一原因讓日媒認輸　攝影直呼：完敗

東超／生涯沒代表中華隊出賽過　林書豪：很困難、不會把未來說死

▲林書豪說自己和很多地方有淵源，自己要決定為哪個國家效力很困難，但也不會把話說死。（圖／新北國王球團提供）
▲林書豪說自己和很多地方有淵源，自己要決定為哪個國家效力很困難，但也不會把話說死。（圖／新北國王球團提供）

記者黃建霖/菲律賓宿霧報導

華裔球星林書豪目前在台灣職籃聯盟P.League+打球，不過他生涯並未代表中華男籃出戰。今（7）日在東超四強戰前夕受訪時，林書豪被日本記者問到這個問題時表示，自己和很多地方有淵源，因此要決定為哪個國家效力很困難，但也不會把話說死。

我是廣告 請繼續往下閱讀
林書豪今天在練球後接受媒體訪問，他被問到過去沒打過國家隊、對這次打東超的感覺時表示，「代表國家隊出戰是一種榮譽，但就像你說的，EASL是類似的情況，所以我從中得到很多樂趣。這次我若能和弟弟同時完成EASL和PLG這兩個聯盟奪冠，真的是夢想成真。」

至於被日本記者追問未來是否會想打國家隊時，林書豪直言過去曾多次被問到同樣的問題，自己也給出同樣的答案，「我的祖父母來自平湖、福建，我爸媽來自台灣台北，我本人則在加州長大，所以做決定對我來說很困難，但我不會把未來說死。」

從客觀角度來看，林書豪有沒有機會代表中華隊呢？根據FIBA規則，林書豪需要在年滿16歲前就長期居住在台灣，才可以以本土球員身分代表中華隊，所以即使他現在加入也是歸化球員，增加他代表中華男籃出賽的難度。

▲林書豪生涯要代表中華隊有一定的難度，因為他就算加入也會佔歸化球員資格。（圖／新北國王提供）
▲林書豪生涯要代表中華隊有一定的難度，因為他就算加入也會佔歸化球員資格。（圖／新北國王提供）
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

東超／林書豪「驚傳」傷情未明　本人直言：「不強迫一定要打」

林書豪與大谷翔平如何處理個人私事：職業球員經營媒體關係的榜樣

東超現場／宿霧街頭有林書豪大型看板！球館徽章人物「來頭」不小

林書豪堪稱「籃球版大谷翔平」　結婚2年才公開、還被誤認成同志

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞