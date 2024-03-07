東超／生涯沒代表中華隊出賽過 林書豪：很困難、不會把未來說死
華裔球星林書豪目前在台灣職籃聯盟P.League+打球，不過他生涯並未代表中華男籃出戰。今（7）日在東超四強戰前夕受訪時，林書豪被日本記者問到這個問題時表示，自己和很多地方有淵源，因此要決定為哪個國家效力很困難，但也不會把話說死。
記者黃建霖/菲律賓宿霧報導
林書豪今天在練球後接受媒體訪問，他被問到過去沒打過國家隊、對這次打東超的感覺時表示，「代表國家隊出戰是一種榮譽，但就像你說的，EASL是類似的情況，所以我從中得到很多樂趣。這次我若能和弟弟同時完成EASL和PLG這兩個聯盟奪冠，真的是夢想成真。」
至於被日本記者追問未來是否會想打國家隊時，林書豪直言過去曾多次被問到同樣的問題，自己也給出同樣的答案，「我的祖父母來自平湖、福建，我爸媽來自台灣台北，我本人則在加州長大，所以做決定對我來說很困難，但我不會把未來說死。」
從客觀角度來看，林書豪有沒有機會代表中華隊呢？根據FIBA規則，林書豪需要在年滿16歲前就長期居住在台灣，才可以以本土球員身分代表中華隊，所以即使他現在加入也是歸化球員，增加他代表中華男籃出賽的難度。
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