TikTok又傳玩命挑戰！英11歲童「吸有毒氣體」亡　家人心碎籲管制

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「Chroming」一詞是一個源自澳洲的非正式術語，而後被用在更多其他更嚴重行徑上，但根據澳洲全國零售協會指出，最初該行為指的「吸/嗅入有毒化學物質的揮發氣體，藉此產生短時間的興奮快感」，例如噴霧除臭劑、油漆、汽油、去光水或清潔用品等，使用者可能會因此發生癲癇發作、心臟病發作，甚至長期昏迷等，也可能對器官造成永久性損傷。
在TikTok上參與「Chroming挑戰」的用戶，往往都是從「WhipTok」這類挑戰下延伸，而該詞指的就是進行吸取笑氣的行為，在TikTok上瀏覽量更超過5.463億次。
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畢靈頓的家屬不捨表示，他是個聰明、活力充沛的孩子，如今男童已離世，全家人傷心之餘也呼籲社群平台TikTok採取更多措施保護孩童。