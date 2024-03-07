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TikTok又傳玩命挑戰！英11歲童「吸有毒氣體」亡　家人心碎籲管制

▲短影音平台TikTok流行的「Chroming挑戰」又傳出孩童因此喪命。（圖／美聯社／達志影像）
▲短影音平台TikTok流行的「Chroming挑戰」又傳出孩童因此喪命。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

對Z世代和年輕千禧世代來說，短影音平台TikTok（抖音國際版）的影響超過其他社群平台，然而未能為青少年把關有害內容也一直使TikTok遭人詬病，近日一名11歲英國男童就因為嘗試「Chroming」挑戰而吸入有毒化學物質的揮發氣體，導致男童心臟驟停、送醫不治。

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《每日郵報》、《鏡報》等英媒指出，今年11歲的男童畢靈頓（Tommie-lee Gracie Billington）本月2日在朋友家中，嘗試TikTok上流行的「Chroming挑戰」，但卻因此出現心臟驟停的情況，直到醫護人員到場搶救時他已經沒有了意識，被送至醫院搶救後仍宣告不治。

「Chroming」一詞是一個源自澳洲的非正式術語，而後被用在更多其他更嚴重行徑上，但根據澳洲全國零售協會指出，最初該行為指的「吸/嗅入有毒化學物質的揮發氣體，藉此產生短時間的興奮快感」，例如噴霧除臭劑、油漆、汽油、去光水或清潔用品等，使用者可能會因此發生癲癇發作、心臟病發作，甚至長期昏迷等，也可能對器官造成永久性損傷。

在TikTok上參與「Chroming挑戰」的用戶，往往都是從「WhipTok」這類挑戰下延伸，而該詞指的就是進行吸取笑氣的行為，在TikTok上瀏覽量更超過5.463億次。

畢靈頓的家屬不捨表示，他是個聰明、活力充沛的孩子，如今男童已離世，全家人傷心之餘也呼籲社群平台TikTok採取更多措施保護孩童。

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