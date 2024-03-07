心跳漏1拍不是心動！小心死神來敲門 醫揭「這情況」快找醫生
心跳漏一拍難道是心動的感覺？國泰醫院心血管中心主治醫師郭志東對《NOWnews今日新聞》指出，如果覺得自己「心跳少一拍」，有可能是心律不整中的「心室性期前收縮」在搗亂，雖多數情況下都能自行痊癒，但如果出現心跳異常加速或減慢、眼前黑一片、心跳有一拍完全空掉，建議到醫院檢查一下，否則可能忽略心臟衰竭等更嚴重的疾病風險。
記者林志怡／台北報導
人的心跳一般來說都是穩定而規律的，但郭志東指出，有些民眾會感受到心跳「空一拍」，這其實可能是「心室性期前收縮」在作祟，這類情況發生時，空掉的那一拍心跳，其實是「提早」了，但是這一拍卻又沒有脈搏、或是血壓比較小，讓人感受不到，有時候民眾本身不會有感覺，但也可能引發咳嗽的情況。
郭志東說，這類症狀非常常見，發生原因可能與心臟疾病、心肌梗塞造成的疤痕、低血氧、血管擴張劑等特定藥物、咖啡因刺激、運動或焦慮造成腎上腺素水平升高有關，高血壓、酒精、抽菸、貧血等也可能是成因之一，不過多數情境下都是無害的、過一段時間就會恢復。
但郭志東指出，萬一民眾發現自己的心跳會異常地加快、或變得非常慢，因此覺得眼前一片黑，或是心跳空拍的感覺非常明顯，建議還是到醫院檢查、了解一下情況比較好，尤其是本身存在明顯的心臟疾病、曾有昏厥或者症狀十分明顯的民眾，更建議到心臟科門診及早就醫和治療。
郭志東說，「心室性期前收縮」的常規治療藥物包括乙型受體阻斷劑和鈣離子阻斷劑，但症狀嚴重的患者可能建議心導管消灼術，在心導管消灼術過程中，心電生理專家會使用高頻能量燒灼心臟心室性期前收縮源頭。