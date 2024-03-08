EPS 16.79元創紀錄！王品股利「史上最高」 去年營收223億
王品集團昨（7）日召開董事會，會中通過2023年度財報，全年合併營收223.2億元，連續3年創歷史新高，年增21.81%。歸屬母公司稅後淨利13.8億元，EPS 16.79元，較2022年大增近3倍，改寫集團獲利新高紀錄。台灣事業群全年營收172.8億元，同樣刷新歷史紀錄，年增25.8%。大陸事業群全年營收50.4億元，年增9.87%。王品集團董事會並決議，每股發放現金股利14.94元，配發率為88.98%，為掛牌以來股利最高的一年。以3/7收盤價236.5元計算，殖利率為6.32%。
記者許若茵／台北報導
回顧2023年，王品集團擺脫疫情的陰霾，持續擴張腳步，新品牌、新店開出，每月營收連創同期新高。王品指出，Q1受惠於「最長春節」連假，創紀錄誕生19間千萬大店，Q2、Q3也接連繳出同期最亮眼成績，Q4在國慶連假、聖誕跨年聚餐旺季帶動下，台灣事業群單季營收達44.1億元，Q4兩岸合併營收達55.1億元，年增9.79%，歸屬母公司稅後淨利2.7億元，年增28.57%，營收、獲利同創「最強Q4」。
王品集團分享，零售事業穩定成長，自有品牌「王品嚴選」冷凍年菜、鍋物熱銷，2023年推出新品高湯餛飩系列，上市即賣到缺貨，與水餃一同成為通路寵兒。不僅受台灣消費者肯定，集團有多達5款零售商品獲得「食品界米其林」的2023年「ITQi風味絕佳獎章」，證明美味與品質。作為集團第二成長曲線，每年持續開發新品，以「餐飲轉零售，零售帶餐飲」模式，挹注業績動能。
展望2024年，王品集團表示，將延續多品牌展店策略，Q1新開6家門店，中餐新品牌「朝粥幫」正式開幕，收穫口碑好評不斷，「青花驕」、「聚日式鍋物」、「陶板屋」、「石二鍋」、「12MINI」均有新店開出，並對既有品牌「汰弱留強」，提升營運效率。王品集團看好餐飲內需市場隨著台灣景氣趨勢逐步回溫，樂觀期待2024年業績表現。