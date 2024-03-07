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浪犬躺警局不走！所長破例「讓牠當警犬」　值勤模樣被拍：我帥嗎

▲巴西的里約熱內盧有一隻明星警犬奧利維拉(Oliveira)，在IG上擁有超過26萬名粉絲。（圖／取自IG@oliveira17bpm）
▲巴西的里約熱內盧有一隻明星警犬奧利維拉(Oliveira)，在IG上擁有超過26萬名粉絲。（圖／取自IG@oliveira17bpm）

記者潘毅／綜合報導

狗狗的一生就此改變！在巴西的里約熱內盧有一隻明星警犬奧利維拉(Oliveira)，在IG上擁有超過26萬名粉絲，不過牠其實並非正統訓練出身，而原本是一隻流浪犬，最終所長更破例升牠為警犬，至今已經值勤快要3年，帥氣模樣也曝光了。

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▲奧利維拉執勤的模樣超拉風。（圖／取自IG@oliveira17bpm）
▲奧利維拉執勤的模樣超拉風。（圖／取自IG@oliveira17bpm）
時間回到2019年，當時一隻焦糖色的流浪犬，突然闖入里約熱內盧的第17營分局派出所內，牠起初對人類充滿警覺性，卻又賴著不肯離開，員警們也不斷提供給牠食物與水，但牠都不願意吃下。直到又過了好一段時間後，狗狗才願意卸下心防，員警克里斯塔諾(Corporal Cristiano)更成功獲得牠的信賴，派出所也替狗狗取名叫做奧利維拉(Oliveira)。

▲奧利維拉(Oliveira)曾是不請自來的浪浪。（圖／取自IG@oliveira17bpm）
▲奧利維拉(Oliveira)曾是不請自來的浪浪。（圖／取自IG@oliveira17bpm）
奧利維拉展現出服從的傾向，也讓員警們認為牠是有辦法升任警犬工作的，而第17營所長也願意破例稟報上級，最終奧利維拉通過基礎警犬訓練後，終於正式成為警犬，並獲得了派出所替牠訂製的警犬項圈與衣服。

▲奧利維拉通過基礎警犬訓練後，終於正式成為警犬，並獲得了派出所替牠訂製的警犬項圈與衣服。（圖／取自IG@oliveira17bpm）
▲奧利維拉通過基礎警犬訓練後，終於正式成為警犬，並獲得了派出所替牠訂製的警犬項圈與衣服。（圖／取自IG@oliveira17bpm）
奧利維拉的事蹟曝光，也讓牠在當地成為明星狗狗，路上巡邏常常被孩子、人們圍觀，不過牠仍能做好自己的本分，也很愛擺出帥氣姿勢讓員警們拍照，牠的IG帳號3年間更已經累積超過26萬名粉絲，甚至還能擺出前輩警犬的姿態教育小狗狗，逆轉狗生的故事也讓人相當欣慰。

▲奧利維拉成為前輩，擺出模範警犬的姿態教育小狗狗。（圖／取自IG@oliveira17bpm）
▲奧利維拉成為前輩，擺出模範警犬的姿態教育小狗狗。（圖／取自IG@oliveira17bpm）
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