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GTC大會／生成式AI的「黑暗面」！專家揭7大風險＋消耗鉅量水資源

▲生成式AI時代到來，可能會帶來哪些風險也值得我們關注，就有專家示警AI開發將對地球水資源造成鉅量消耗。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲生成式AI時代到來，可能會帶來哪些風險也值得我們關注，就有專家示警AI開發將對地球水資源造成鉅量消耗。（示意圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

輝達（NVIDIA）於台灣時間19日在美國聖荷西會議中心（San Jose Convention Center）舉辦GTC 2024大會，匯集各路開發者、工程師、IT決策者、學者和輝達合作夥伴，成為全球AI生態系統的最大盛會。生成式AI時代到來，關於AI能帶來什麼好處已經有了許多討論，不過，AI可能會帶來哪些風險也值得我們關注。

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關於生成式AI最驚悚的警告，應該是去年有許多專家，包括辛頓（Geoffrey Hinton）、班吉歐（Yoshua Bengio）以及OpenAI的創始人阿特曼（Sam Altman）等等，連署了一封公開信，稱AI有可能導致「人類滅絕」的風險。不過，阿特曼今年接受媒體訪問時表示，關於AI的最大誤解之一就是將其視為「生物」，把科幻電影中對AI的印象混淆到現實。阿特曼強調AI是一種工具，雖然也存在風險，但與把AI視為「生物」可能帶來的風險相比，是完全不同等級的命題。

人類滅絕或許是擔心得太遠，不過《Entrepreneurial Business and Economics Review》去年刊載一篇報導，指出生成式AI存在的7種主要風險，這篇由8位專家學者共同撰寫的報導獲得多次引用，而文中列出的7種風險為：

AI市場缺乏監管。
AI產出的內容品質可能很低，帶有錯假訊息以及演算法產生的偏見。
AI取代人工，造成大量失業。
AI的應用可能會侵犯個人隱私，濫用個人資料，被用來加強對社會的監控。
AI工具的普及讓社會大眾更容易被操縱，蓄意捏造的訊息加速傳播，傳統的良好價值觀遭到瓦解。
AI發展會加劇社會階層與貧富差距帶來的不平等。
AI發展帶來技術壓力，強迫人們必須不斷地適應與調適日新月異的科技。

上述風險中關於對社會的負面影響，像是造成大量失業、加劇貧富差距，應該很容易理解。而關於生成式AI為何會造成錯假訊息以及加劇偏見，《哈佛商業評論》的分析曾解釋，生成式AI輸出內容的方式就像是「黑盒子」，有些時候科學家自己也無法解釋為何AI會產出這些內容，但是AI存在把錯誤訊息也講得頭頭是道的本領，經常自信滿滿地瞎說，導致人們很容易信以為真。

另外AI的監管不易有一個重要原因就是，在AI犯錯時你很難知道該由誰負責，那個主宰AI演算法的「黑盒子」由許多要素構成，有多少是根據公司決策、有多少是由AI自行生成，並不是那麼容易釐清，產生一種所謂的共同責任，而資料提供商與AI開發商之間，也存在責任分割該如何歸屬的複雜議題。

除了上述AI本身帶來的種種風險外，專家也發現AI開發的過程中，帶來一種新的難題，那就是對於水資源的鉅量消耗。有學者預估，到了2027年，為了滿足AI開發所需的耗水量，約等於42億至66億平方公尺的水，差不多是全英國人每年耗水量的一半。AI資料中心每使用一千瓦的電力，就會消耗掉9公升的水。

考慮到全球水資源目前已經相當珍貴，加上氣候危機可能進一步導致水資源的匱乏，人類為了開發AI而加速水資源的消耗是否明智也掀起討論。

南加州大學安那伯格傳播與新聞學院（USC Annenberg School）專門研究AI對社會影響的教授克勞福德（Kate Crawford）就認為，地球已經面臨氣候危機，許多地區遭遇嚴重乾旱、飲用水稀缺，不希望在不確定會對環境造成多少影響的情況下，盲目地擁抱AI。

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