問婚育感情、挑剔外型！ 70%女性碰求職歧視　同工不同酬差7607元

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而且在可複選狀況下，主要狀況依序為：「被追問婚育計畫」(50.2%)、「被追問感情狀況」(40.2%)、「被挑剔長相外型、身高體重」(38.2%)，以及「被要求上班時的打扮或穿著」(29.1%)、「因性別，導致應徵職缺受限」(27.4%)。
其他遭遇過的應徵歧視，又分別是：「因性別，被質疑產(行)業專業度」(25.9%)、「被追問是否請過生理假」(22.4%)、「以體力、力氣不夠為由，求職遭拒」(20.9%)，以及「以常加班、夜班，人身安全為由，求職遭拒」(16.3%)、「被追問性傾向」(14.5%)。
更糟糕的是，即使錄取之後，仍然有73.9%的人透露，曾經遇過與男性同仁「同工不同酬」的狀況，而且又分成：49.4%屬於「無法忍受」，24.5%屬於「仍可忍受」。這群女性上班族更預估，月薪至少平均要增加7607元，才能消除「同工不同酬」的窘境。
yes123發言人楊宗斌憂心，台灣女性「勞動參與率」，自2012年首度突破50.19%後，去年(2023年)僅增加到51.82%，幾乎呈現停滯狀態；所謂的「男女同酬日」，曾一度受疫情衝擊還出現倒退狀態，代表女性工作條件，仍有改善空間。畢竟以現況來看，結婚或生養育小孩後，想重返職場、二度就業，可能被迫換職位、換公司與換行業，結果導致薪資下降。
楊宗斌進一步解讀，加上男女從事(偏重)產業別的不同，導致薪資結構也不同，例如高科技業與一般服務業，「男女」或「女男」勞工比例，明顯有差距，當然這也肇因於求學時期，選擇文組、理組的分佈狀況；還有像是較高薪的「藍領技術型工作」如主廚、水電工、車輛維修黑手，從業人員的性別比例差距，恐怕更為懸殊，因此這條職場性別平權之路，仍有待努力開通。