鮑爾放鴿、歐洲央行利率不變！華爾街樂觀看待降息 美股開盤勁揚
美國聯準會（Fed）主席鮑爾出席國會聽證會指稱，目前還沒準備好降息，邁出這一步需謹慎，但也提到今年某個時機可能會降息。歐洲央行最新公佈3月利率決策，維持利率水準不變，但調降今年的通膨預期。整體而言，華爾街樂觀情緒得到加持，認為通膨緩解有助於年內降息，美股7日開出紅盤，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲162.67點、約0.42％，標普500指數上漲41.18點、約0.82％，納斯達克指數上漲163.36點、約1.02％。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《CNBC》報導，鮑爾7日將在參議院銀行委員會發表講話，連兩天出席國會聽證會，而在鮑爾發表談話之前，歐洲央行宣布維持利率不變，並指出通膨已經進一步回穩冷卻，下調今年通膨預期，被市場視為正面訊號。
而鮑爾7日在出席聽證會時，參議院銀行委員會主席當場呼籲鮑爾降息，認為利率持續保持在高水準會對美國經濟帶來負面影響，而對於緩解通膨的幫助卻微乎其微。
美股受此激勵，開盤拉出漲幅，輝達（NVIDIA）帶領科技股上攻。
另外市場重點關注的消息還包括美國勞工部公布最新初領失業金人數，21萬7000人與前一週持平，符合市場預期。持續申請失業金人數總計略高於190萬人，比前一週微幅增加8000人，也符合市場預期。