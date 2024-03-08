女力崛起行業TOP5出爐！7成女性經濟獨立、3成3具職場影響力
今（8）日是國際勞動婦女節，外界關注的男女勞工薪資「同酬日」，今年差距縮小到「54天」，但職場女性的待遇跟處境真的有改善嗎？人力銀行發布「龍年職場女力甘苦與粉領族幸福指數調查」，結果顯示，70.7%的「女性勞工」自認目前經濟獨立、3成3具職場影響力，且在金融、大傳、文教等行業的影響力較高。
記者李琦瑋／台北報導
根據yes123求職網調查發現，有高達70.7%的「女性勞工」表示，自認目前經濟獨立，比例略高於去年的69.3%；至於均薪為40,345元，也高於去年的39,056元。
代表其餘29.3%自認非經濟獨立，低於去年的30.7%；均薪部分為32,186元，仍多過去年的31,037元。
進一步換算，前者為後者的1.253倍，等於「經濟獨立」者的月薪，要高出25.3%。
除了評估本身的經濟能力外，女性在工作場域、行業內的影響力又是如何？yes123求職網調查顯示，有33.3%的女性勞工，自認目前「算是有」職場影響力，高於去年的31.6%。
若再以「行業別」進行交叉分析，自評「職場影響力」較高的女性從業人員，前5大依序為「金融保險與會計統計」（45.2%）、「大眾傳播與公關廣告」（44.4%）、「文（補）教業」（41.7%），以及「餐飲住宿與休閒旅遊」（38.5%）、「批發零售與貿易」（36.4%）。