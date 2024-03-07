王道銀行考慮進軍BNPL！談股利政策 總座：努力讓股息優於去年
王道銀行今（7）日舉行線上法說會，對於股利政策，王道銀行總經理李芳遠強調，今年業績非常好，會努力發出比去年更好的股利水準，並維持只發放現金股利，只是目前仍待4月董事會、6月股東會通過後才能確定。另外，近來融資租賃公司推出的「先買後付（BNPL）」在國內快速發展，王道銀行策略長蕭至佑說，旗下日盛台駿國際租賃並沒有做BNPL業務，銀行相關數位創新業務都在規畫當中，目前BNPL也有在考慮，還沒有具體時程，待較成熟後會對外公布。
記者顏真真／台北報導
王道銀行2023年合併稅後純益34.26億元、年成長23%，個體稅後純益24.92億元、年成長24%，每股稅後盈餘（EPS）為0.87元，若排除2022年因租賃合併案認列的一次性收益，2023年個體稅後純益、EPS雙雙創下新高。截至2023年底，資本適足率為13.97%、逾放比為0.09%、備抵呆帳覆蓋率為1507%，資產品質表現良好。
在海外布局方面，王道銀行規劃先在澳洲雪梨申請設置代表人辦事處，目前正在準備申請文件，另也將以創投子公司為主體，在新加坡成立辦公室，搶攻東南亞創新商機，探索新興金融科技商業模式，協助銀行推展金融科技相關業務，並爭取在今年底籌設完成。
對於今年股利政策，去年王道銀行發出0.38元的現金股利，李芳遠說，王道銀行去年也是即少數發放的現金股利優於前年，今年也會努力，今年業績也非常好，「會努力發出比去年更好的股利」，只是目前仍維持只發現金股利，並要等4月董事會及6月股東會批准才能對外宣布。
另外，對於近期國內融資租賃公司積極承做BNPL，王道銀行旗下也有日盛台駿租賃，不過，策略長蕭至佑說，目前日盛台駿租賃並沒有做BNPL，在銀行部分，相關數位創新業務都在規畫當中，目前BNPL的確有在考慮，但無具體時程，等以後較成熟再對外報告。